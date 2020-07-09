ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России

"Нет, не видим. Наши торговые предприятия, учитывая риски, довольно серьезно запаслись товарами, заполнили склады, ожидая сохранения ажиотажного спроса. Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились", - ответил Заборщиков на соответствующий вопрос.