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ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков роста цен на продукты, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:26
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России

07:26 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетительница в гипермаркете "Ашан" на Калужском шоссе
Посетительница в гипермаркете Ашан на Калужском шоссе
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков роста цен на продукты, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.
"Нет, не видим. Наши торговые предприятия, учитывая риски, довольно серьезно запаслись товарами, заполнили склады, ожидая сохранения ажиотажного спроса. Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились", - ответил Заборщиков на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что ведомство держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты под контролем и предпримет все возможные меры для недопущения необоснованного роста цен.
Ранее ФАС отмечала, что с приходом пандемии коронавируса россияне ажиотажно скупали ряд товаров, в частности гречку и сахар, из-за чего произошел всплеск цен. Аналогичная ситуация произошла с лимонами и имбирем, которые Россия импортирует. Вместе с тем, как отмечал в июне в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев, ситуация с ценами в РФ после коронавирусного всплеска уже стабилизировалась.
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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