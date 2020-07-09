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В Японии объявили эвакуацию для 230 тысяч человек, сообщает СМИ
Эвакуация для 230 тысяч человек объявлена на японском острове Кюсю в связи с опасностью наводнений, разливов рек и оползней, сообщил телеканал NHK на основе... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:22
хонсю (остров)
япония
в мире
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хонсю (остров)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
хонсю (остров), япония, в мире

В Японии объявили эвакуацию для 230 тысяч человек, сообщает СМИ

07:22 09.07.2020
360
© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 9 июл - РИА Новости. Эвакуация для 230 тысяч человек объявлена на японском острове Кюсю в связи с опасностью наводнений, разливов рек и оползней, сообщил телеканал NHK на основе сборных данных с мест.
Ливни, обрушившиеся на Японию с раннего утра субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 59 человек, четыре человека находятся в критическом состоянии, 16 человек числятся пропавшими без вести. Министерство общенациональных дел сообщает о разрушении частично или полностью 4700 домов в 22 из 47 префектур Японии.
На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни, начавшиеся и продолжающиеся на юго-западе Японии, продвинулись на север и захватили широкую область на основном японском острове Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.
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