На Камчатке начали проверку по факту аварии с туристами

"Проводится процессуальная проверка по факту опрокидывания автомобиля марки "Урал" недалеко от базы отдыха … по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, автомобиль марки "Урал" находится в собственности компании "Авто-Круиз". На прошлой неделе по договору аренды он был передан частному лицу. В момент происшествия в вахтовке находились 15 человек.