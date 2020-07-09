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На Камчатке начали проверку по факту аварии с туристами
Следователи начали проверку по факту опрокидывания автомобиля "Урал" на Камчатке, в результате которого пострадали несколько туристов, сообщает краевое... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:19
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
елизовский район
происшествия
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камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, елизовский район, происшествия

На Камчатке начали проверку по факту аварии с туристами

07:19 09.07.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту опрокидывания автомобиля "Урал" на Камчатке, в результате которого пострадали несколько туристов, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что в среду в Елизовском районе Камчатского края в 500 метрах от одной из баз отдыха водитель вахтовки, двигаясь в сторону поселка Термальный, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия пострадали четыре человека. Все они были доставлены в больницу.
"Проводится процессуальная проверка по факту опрокидывания автомобиля марки "Урал" недалеко от базы отдыха … по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, автомобиль марки "Урал" находится в собственности компании "Авто-Круиз". На прошлой неделе по договору аренды он был передан частному лицу. В момент происшествия в вахтовке находились 15 человек.
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Следственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайЕлизовский районПроисшествия
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