На Камчатке начали проверку по факту аварии с туристами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту опрокидывания автомобиля "Урал" на Камчатке, в результате которого пострадали несколько туристов, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что в среду в Елизовском районе Камчатского края в 500 метрах от одной из баз отдыха водитель вахтовки, двигаясь в сторону поселка Термальный, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия пострадали четыре человека. Все они были доставлены в больницу.
"Проводится процессуальная проверка по факту опрокидывания автомобиля марки "Урал" недалеко от базы отдыха … по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, автомобиль марки "Урал" находится в собственности компании "Авто-Круиз". На прошлой неделе по договору аренды он был передан частному лицу. В момент происшествия в вахтовке находились 15 человек.