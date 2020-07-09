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В КНР заявили о самом серьезном вызове в отношениях с США
Китайско-американские отношения сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами, заявил в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:18
ван и (политик)
мид кнр
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ван и (политик), мид кнр, китай, сша, в мире

В КНР заявили о самом серьезном вызове в отношениях с США

07:18 09.07.2020
1189
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Китайско-американские отношения сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на форуме аналитических центров Китая и США.
Текст выступления опубликован на сайте МИД КНР.
"Настораживает то, что китайско-американские отношения, являясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире, сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами", - заявил Ван И.
Он отметил, что некоторые лица в США, исходя из идеологических предубеждений, изо всех сил пытаются делать из Китая противника и даже врага, пускают в ход все средства, чтобы сдержать развитие Китая, не брезгуя никакими приемами создают помехи китайско-американским отношениям.
"Сможет ли этот большой корабль китайско-американских отношений, который находится в плавании больше 40 лет, сохранить правильный курс, касается не только народов двух стран, но и будущего всего мира и человечества", - отметил Ван И.
По мнению китайского министра, США и Китай не должны пытаться изменить друг друга, а должны сообща найти путь сосуществования различных систем и различных культур.
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На доступном языке и американскими методами: КНР нещадно жалит СШАСША и Китай обмениваются все более резкими заявлениями и действиями – все крутится вокруг особенностей территориального устройства КНР. Но, кажется, дело может быть несколько глубже.
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Ван И (политик)МИД КНРКитайСШАВ мире
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