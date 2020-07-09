https://ria.ru/20200709/1574089658.html
В КНР заявили о самом серьезном вызове в отношениях с США
Китайско-американские отношения сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами, заявил в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:18
2020-07-09T07:18
ван и (политик)
мид кнр
китай
сша
в мире
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китай
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:164:2794:1736_1400x0_80_0_0_1d0453361dde75c88b60498173fdb2c7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ван и (политик), мид кнр, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости.
Китайско-американские отношения сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И
на форуме аналитических центров Китая
и США
.
Текст выступления опубликован на сайте
МИД КНР.
"Настораживает то, что китайско-американские отношения, являясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире, сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами", - заявил Ван И.
Он отметил, что некоторые лица в США, исходя из идеологических предубеждений, изо всех сил пытаются делать из Китая противника и даже врага, пускают в ход все средства, чтобы сдержать развитие Китая, не брезгуя никакими приемами создают помехи китайско-американским отношениям.
"Сможет ли этот большой корабль китайско-американских отношений, который находится в плавании больше 40 лет, сохранить правильный курс, касается не только народов двух стран, но и будущего всего мира и человечества", - отметил Ван И.
По мнению китайского министра, США и Китай не должны пытаться изменить друг друга, а должны сообща найти путь сосуществования различных систем и различных культур.