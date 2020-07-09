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Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет
Среднегодовая глобальная температура будет как минимум на 1°С выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов в каждые из ближайших пяти лет, и может превысить... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:25
всемирная метеорологическая организация
в мире
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всемирная метеорологическая организация, в мире

Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет

07:11 09.07.2020 (обновлено: 07:25 09.07.2020)
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© Fotolia / jozsitoeroeГлобальное потепление
Глобальное потепление
© Fotolia / jozsitoeroe
Глобальное потепление. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Среднегодовая глобальная температура будет как минимум на 1°С выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов в каждые из ближайших пяти лет, и может превысить 1,5°С, через год, говорится в новом климатическом прогнозе, опубликованном в четверг Всемирной метеорологической организацией (ВМО).
По данным экспертов ВМО, средняя температура на Земле уже превышает 1°С по сравнению с доиндустриальным периодом. При этом последний пятилетний период был самым теплым за последние пять лет.

"Данное исследование показывает, что перед нами стоят сложные задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата — удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже 2°С по сравнению с доиндустриальным периодом и продолжать усилия по ограничению повышения температуры еще больше — до 1,5°С", отметил генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

Прогноз ВМО при этом не учитывает изменения в выбросах парниковых газов и аэрозолей в результате пандемии COVID 19.
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Эксперт: мы живем в совершенно невероятном климатеВ Гидрометцентре считают, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет в истории наблюдений. В эфире радио Sputnik эти данные прокомментировал специалист в области изменения климата Михаил Юлкин.
"ВМО неоднократно подчеркивала, что промышленный и экономический спад в результате пандемии COVID-19 не является заменой устойчивых и скоординированных действий в области климата. В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры", — отметил генсек ВМО.
По его словам, несмотря на то, что COVID-19 оказал негативный эффект на мировую экономику, государства должны воспользоваться возможностью и включить меры по борьбе с изменением климата в свои программы по восстановления после пандемии.
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