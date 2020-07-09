Источник сообщил подробности задержания директора Приморского океанариума

"Логинова задержали во время получения взятки в 2 миллиона рублей – это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал. В общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 миллионов рублей", - сказал собеседник.