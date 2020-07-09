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Источник сообщил подробности задержания директора Приморского океанариума
Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов был задержан во время получения взятки в 2 миллиона рублей от подрядчика, обслуживающего... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:10
владивосток
происшествия
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РИА Новости
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владивосток, происшествия

Источник сообщил подробности задержания директора Приморского океанариума

07:10 09.07.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов был задержан во время получения взятки в 2 миллиона рублей от подрядчика, обслуживающего комплекс, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная сообщила РИА Новости, что директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупционных нарушениях, которые были выявлены в учреждении собственными силами.
"Логинова задержали во время получения взятки в 2 миллиона рублей – это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал. В общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 миллионов рублей", - сказал собеседник.
Он отметил, что, по данным правоохранителей, фигурант вымогал деньги у подрядчика.
Логинов стал директором океанариума в 2018 году.
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