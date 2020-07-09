https://ria.ru/20200709/1574089500.html
СМИ: японец, который якобы передал данные России, получил условный срок
Бывший сотрудник одной из крупнейших в Японии коммуникационных компаний Softbank признан в четверг виновным в передаче, как утверждается, конфиденциальных... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:08
2020-07-09T07:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/129427/51/1294275192_0:14:1024:590_1400x0_80_0_0_f3079a4c7bb0b406de07f5698a8f2591.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, softbank, япония, токио, в мире
ТОКИО, 9 июл - РИА Новости.
Бывший сотрудник одной из крупнейших в Японии
коммуникационных компаний Softbank
признан в четверг виновным в передаче, как утверждается, конфиденциальных данных сотрудникам торгпредства РФ в Токио
и приговорен условно к двум годам принудительных работ с четырехлетним испытательным сроком, а также к штрафу в размере 800 тысяч иен (около 7,5 тысячи долларов), сообщило агентство Киодо
.
По его данным, такое решение вынес Токийский окружной суд, приняв во внимание раскаяние подсудимого - 48-летнего Ютаки Араки.
"Преступление с использованием положения, которое открывает доступ к коммерческой тайне, является злонамеренным", - приводит Киодо решение судьи Рёты Акамацу.
Араки был арестован в январе по подозрению в передаче в начале 2019 года данных с сервера компании двум, как утверждалось, сотрудникам торгпредства России в Токио.
Компания Softbank в свою очередь обнародовала заявление, в котором говорилось, что информация, которая могла быть получена Араки, "не содержала никаких данных особой важности".
Посольство России в Японии в связи с этим делом выразило сожаление по поводу того, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".