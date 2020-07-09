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СМИ: японец, который якобы передал данные России, получил условный срок
Бывший сотрудник одной из крупнейших в Японии коммуникационных компаний Softbank признан в четверг виновным в передаче, как утверждается, конфиденциальных... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:08
россия
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япония
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, softbank, япония, токио, в мире

СМИ: японец, который якобы передал данные России, получил условный срок

07:08 09.07.2020
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© Flickr / MIKI YoshihitoSoftBank
SoftBank
© Flickr / MIKI Yoshihito
ТОКИО, 9 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник одной из крупнейших в Японии коммуникационных компаний Softbank признан в четверг виновным в передаче, как утверждается, конфиденциальных данных сотрудникам торгпредства РФ в Токио и приговорен условно к двум годам принудительных работ с четырехлетним испытательным сроком, а также к штрафу в размере 800 тысяч иен (около 7,5 тысячи долларов), сообщило агентство Киодо.
По его данным, такое решение вынес Токийский окружной суд, приняв во внимание раскаяние подсудимого - 48-летнего Ютаки Араки.
Зальцбург
9 июня, 23:57
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"Преступление с использованием положения, которое открывает доступ к коммерческой тайне, является злонамеренным", - приводит Киодо решение судьи Рёты Акамацу.
Араки был арестован в январе по подозрению в передаче в начале 2019 года данных с сервера компании двум, как утверждалось, сотрудникам торгпредства России в Токио.
Компания Softbank в свою очередь обнародовала заявление, в котором говорилось, что информация, которая могла быть получена Араки, "не содержала никаких данных особой важности".
Посольство России в Японии в связи с этим делом выразило сожаление по поводу того, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".
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