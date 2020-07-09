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В Хабаровском крае вышедшая из берегов река затопила 16 домов
Вышедшая из берегов река подтопила 16 домов в селе Хабаровского края, введен режим ЧС, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T06:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский район
хабаровский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский район, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае вышедшая из берегов река затопила 16 домов

06:56 09.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Вышедшая из берегов река подтопила 16 домов в селе Хабаровского края, введен режим ЧС, сообщает правительство региона.
"В селе Верхняя Манома Нанайского района введен режим ЧС. Накануне в результате обильных дождей из берегов вышла река Манома в Нанайском районе. В селе Верхняя Манома водой подтопило 16 домов. В 11 домах проживают люди, 5 домов числятся брошенными. Местные власти были вынуждены частично эвакуировать население", - говорится в сообщении.
Всего в подтопленных домах проживает 21 человек. Некоторые временно размещены у родственников, один житель переехал в местный клуб. На случай ухудшения ситуации оперативно развернут пункт временного размещения. На место ЧС прибыла группировка краевых спасателей и специалистов МЧС.
Также в окрестностях Верхней Маномы подтопило три местные автодороги. Сейчас в селе работают 15 спасателей. На утро 9 июля уровень реки у села уже начал снижаться. Вода отступила на 15 сантиметров.
Риск подтоплений отмечается и в Хабаровском районе. Подъем уровней воды ожидается на реках Урми, Кур и Тунгуска у сел Кукан, Новокуровка и Архангеловка, сообщают власти.
Сотрудники МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский районХабаровский крайПроисшествия
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