В Хабаровском крае вышедшая из берегов река затопила 16 домов

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Вышедшая из берегов река подтопила 16 домов в селе Хабаровского края, введен режим ЧС, сообщает правительство региона.
"В селе Верхняя Манома Нанайского района введен режим ЧС. Накануне в результате обильных дождей из берегов вышла река Манома в Нанайском районе. В селе Верхняя Манома водой подтопило 16 домов. В 11 домах проживают люди, 5 домов числятся брошенными. Местные власти были вынуждены частично эвакуировать население", - говорится в сообщении.
Всего в подтопленных домах проживает 21 человек. Некоторые временно размещены у родственников, один житель переехал в местный клуб. На случай ухудшения ситуации оперативно развернут пункт временного размещения. На место ЧС прибыла группировка краевых спасателей и специалистов МЧС.
Также в окрестностях Верхней Маномы подтопило три местные автодороги. Сейчас в селе работают 15 спасателей. На утро 9 июля уровень реки у села уже начал снижаться. Вода отступила на 15 сантиметров.
Риск подтоплений отмечается и в Хабаровском районе. Подъем уровней воды ожидается на реках Урми, Кур и Тунгуска у сел Кукан, Новокуровка и Архангеловка, сообщают власти.