В Хабаровском крае вышедшая из берегов река затопила 16 домов

"В селе Верхняя Манома Нанайского района введен режим ЧС. Накануне в результате обильных дождей из берегов вышла река Манома в Нанайском районе. В селе Верхняя Манома водой подтопило 16 домов. В 11 домах проживают люди, 5 домов числятся брошенными. Местные власти были вынуждены частично эвакуировать население", - говорится в сообщении.