В Китае за сутки выявили девять случаев COVID-19

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено шесть таких случаев, из карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 112 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.