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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574089222.html
В Германии выявили 442 новых случая COVID-19
Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 442, количество летальных исходов увеличилось на 12, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии выявили 442 новых случая COVID-19

06:43 09.07.2020 (обновлено: 07:26 09.07.2020)
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 442, количество летальных исходов увеличилось на 12, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 397 новых заразившихся и 12 новых летальных исходах.
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По данным института, в общей сложности в Германии выявлены 197 783 случая заражения коронавирусом, скончались 9048 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллиона случаев заражения, свыше 548 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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