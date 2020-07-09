https://ria.ru/20200709/1574089188.html
В Бурятии выявили 41 новый случай COVID-19
За сутки в Бурятии выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 3298 случаев, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T06:41
2020-07-09T06:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
улан-удэ
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660862_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_453a5e018efdf161c5648a9b2df80071.jpg
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660862_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_453a5e018efdf161c5648a9b2df80071.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660862_301:0:3032:2048_1400x0_80_0_0_203824892ff0459e87c0b03fa3d653e5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660862_642:0:2690:2048_1400x0_80_0_0_29c44173e39600041fa4ee92488ce25b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), улан-удэ, общество