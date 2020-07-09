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Распространение нового коронавируса
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В Бурятии выявили 41 новый случай COVID-19
За сутки в Бурятии выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 3298 случаев, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T06:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), улан-удэ, общество

В Бурятии выявили 41 новый случай COVID-19

06:41 09.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в окне больницы
Медицинский работник в окне больницы
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в окне больницы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. За сутки в Бурятии выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 3298 случаев, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 09.07.2020 зарегистрировано 3298 (+41) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1863", – говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в стационарах находится 429 пациентов, в том числе 22 ребенка. На амбулаторном лечении 393 пациента.
В реанимации находятся 17 человек, в том числе на ИВЛ семь пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэОбщество
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