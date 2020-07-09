Дело Фургала может быть продолжением дела Мистрюкова, сообщают СМИ

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Дальневосточные СМИ сообщают, что дело задержанного в четверг главы Хабаровского края Сергея Фургала может быть продолжением уголовного дела против его бывшего делового партнера, экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.
Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По данным источника, Фургал отправлен в Москву.
Басманный суд Москвы в ноябре 2019 года арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Супруга Сергея Фургала Лариса Стародубова владеет частью ООО "Торэкс", одним из учредителей которого был Мистрюков. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС России, ей принадлежит 25% компании.
В ноябре, когда был арестован Мистрюков, в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По данным источников в правоохранительных органах, обыски были связаны с компанией "Торэкс", где проходили следственные действия из-за поставщиков металлолома.
Тогда секретарь губернатора Надежда Томченко сообщала РИА Новости, что некоторые источники связывают имя Фургала с деятельностью завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре и группой "Торэкс", которая несколько лет назад выкупила имущественный комплекс предприятия. Томченко рассказала, что в бытность депутатом Фургал помог найти инвестора для завода, но для возобновления производства нужны были дополнительные оборотные средства, тогда Стародубова выступила поручителем по кредиту для предприятия, а для этого ей пришлось стать соучредителем. В получении каких-либо выгод семья никогда не участвовала, заверила Томченко.