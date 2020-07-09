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Дело Фургала может быть продолжением дела Мистрюкова, сообщают СМИ
Дальневосточные СМИ сообщают, что дело задержанного в четверг главы Хабаровского края Сергея Фургала может быть продолжением уголовного дела против его бывшего... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T06:27
уголовное дело сергея фургала
владимир стародубов
сергей фургал
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, владимир стародубов, сергей фургал, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

Дело Фургала может быть продолжением дела Мистрюкова, сообщают СМИ

06:27 09.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал на церемонии инаугурации. 28 сентября 2018
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на церемонии инаугурации. 28 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Дальневосточные СМИ сообщают, что дело задержанного в четверг главы Хабаровского края Сергея Фургала может быть продолжением уголовного дела против его бывшего делового партнера, экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.
Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По данным источника, Фургал отправлен в Москву.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
06:18
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
Басманный суд Москвы в ноябре 2019 года арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Супруга Сергея Фургала Лариса Стародубова владеет частью ООО "Торэкс", одним из учредителей которого был Мистрюков. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС России, ей принадлежит 25% компании.
Сергей Фургал
05:51
Фургал за день до задержания был спокоен и позитивен, рассказал депутат
В ноябре, когда был арестован Мистрюков, в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По данным источников в правоохранительных органах, обыски были связаны с компанией "Торэкс", где проходили следственные действия из-за поставщиков металлолома.
Тогда секретарь губернатора Надежда Томченко сообщала РИА Новости, что некоторые источники связывают имя Фургала с деятельностью завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре и группой "Торэкс", которая несколько лет назад выкупила имущественный комплекс предприятия. Томченко рассказала, что в бытность депутатом Фургал помог найти инвестора для завода, но для возобновления производства нужны были дополнительные оборотные средства, тогда Стародубова выступила поручителем по кредиту для предприятия, а для этого ей пришлось стать соучредителем. В получении каких-либо выгод семья никогда не участвовала, заверила Томченко.
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
04:46
Источник: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
2503011
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Уголовное дело Сергея ФургалаВладимир СтародубовСергей ФургалКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
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