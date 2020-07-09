СМИ: в Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 20 человек

В понедельник в муниципалитете Пуэбловьехо на севере Колумбии перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, после чего произошел взрыв.

По данным издания, помимо 20 погибших и 39 раненых, которые с ожогами 80-90% тела доставлены в больницы Вальедупара, Барранкильи и Боготы, пропавшими числятся 7 человек. Предположительно, они сгорели при взрыве.