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СМИ: в Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 20 человек
Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до 20 – еще десять человек скончались в больницах региона во вторник и в среду, пропавшими числятся семь... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:50
колумбия
происшествия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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колумбия, происшествия, в мире

СМИ: в Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 20 человек

05:50 09.07.2020
382
© Alejandro ArangoМедицинский комплекс в Боготе, Колумбия
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
© Alejandro Arango
МЕХИКО, 9 июл – РИА Новости. Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до 20 – еще десять человек скончались в больницах региона во вторник и в среду, пропавшими числятся семь человек, предположительно, сгоревших на месте, сообщают местные СМИ.
"По последней информации властей, уже 20 человек погибли в результате ожогов, полученных при взрыве грузовика на обочине шоссе "Сьенага - Барранкилья" в районе Тасахеры в Магдалене (департамент на севере страны - ред.)", - говорится в материале издания Tiempo.
В понедельник в муниципалитете Пуэбловьехо на севере Колумбии перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, после чего произошел взрыв.
По данным издания, помимо 20 погибших и 39 раненых, которые с ожогами 80-90% тела доставлены в больницы Вальедупара, Барранкильи и Боготы, пропавшими числятся 7 человек. Предположительно, они сгорели при взрыве.
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