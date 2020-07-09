Эксперт рассказал об опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подключение к бесплатному общественному Wi-Fi может обернуться для пользователей не только получением программ-шпионов, но и утечкой конфиденциальной информации, рассказал РИА Новости глава представительств Avast (специализируется на средствах информационной и кибербезопасности) в России и Алексей Федоров. Подключение к бесплатному общественному Wi-Fi может обернуться для пользователей не только получением программ-шпионов, но и утечкой конфиденциальной информации, рассказал РИА Новости глава представительств Avast (специализируется на средствах информационной и кибербезопасности) в России и СНГ

Число бесплатных сетей растет ежегодно: сейчас они есть уже не только в аэропортах и крупных ресторанах, но и в парках, маленьких салонах красоты, кофейнях и многих других местах. При этом зачастую для подключения к сети пользователю необязательно вводить пароль и проходить авторизацию. Согласно опросу Avast от 2018 года, к бесплатному Wi-Fi в общественных местах подключаются 38% россиян, при этом 87% всех респондентов осознают риски безопасности, возникающие при этом.

"Такие Wi-Fi без паролей небезопасны, и вся личная информация пользователей подвергается значительной опасности. Злоумышленники могут перехватывать, отслеживать, похищать личные данные в зависимости от того, зашифрованы сайты или приложения, используемые пользователями, или нет", - сообщил Федоров.

"Подобные точки Wi-Fi –– кладезь информации для злоумышленников. Подключаясь к публичной сети, вы можете легко увидеть веб-сайты, которые посещают пользователи, историю браузера, электронную почту и даже регистрационные данные, если Wi-Fi сеть недостаточно защищена", - добавил он.

Помимо этого, по его словам, часто хакеры создают фейковые точки доступа, маскируясь под легальные сети Wi-Fi организаций, ресторанов, торговых центров. Как только человек подключается к ней, он сразу попадает в ловушку хакеров.