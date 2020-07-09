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Война в Сирии
https://ria.ru/20200709/1574088820.html
В ФРГ объяснили, почему голосовали против российской резолюции по Сирии
Германия голосовала в СБ ООН против российской резолюции, сохраняющей один ККП для доставки гуманитарной помощи в Сирию, в том числе из-за формулировок,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:38
война в сирии
россия
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РИА Новости
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В ФРГ объяснили, почему голосовали против российской резолюции по Сирии

05:38 09.07.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 9 июл – РИА Новости. Германия голосовала в СБ ООН против российской резолюции, сохраняющей один ККП для доставки гуманитарной помощи в Сирию, в том числе из-за формулировок, касающихся санкций против САР, говорится в заявлении постпредства ФРГ.
Ранее Россия подготовила проект резолюции, предполагающий оставить лишь один погранпереход вместо действующих двух для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Мандат погранпереходов истекает 10 июля, поэтому для их дальнейшего функционирования Совбез должен принять соответствующую резолюцию. В российском варианте предлагалось на полгода продлить работу КПП "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции. За него проголосовали лишь 4 государства, против – 7, 4 воздержались.
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Объясняя свою позицию, председательствующая в Совбезе Германия сослалась на призыв генсека ООН Антониу Гутерреша продлить на год срок действия двух погранпереходов - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям".
"Хотя размеры и пропускная способность пограничных переходов различны, они одинаково необходимы для оказания помощи 2,8 миллиона нуждающимся на северо-западе Сирии", - сказано в комментарии постпредства Германии.
"Мы также отвергаем формулировку, предложенную по санкциям. Санкции ЕС не нацелены против сирийского народа. Они направлены исключительно против представителей власти в Дамаске", - отмечается в нем.
В постпредстве Германии утверждают, что введенные ЕС ограничения не влияют на доставку гуманитарной помощи нуждающимся людям.
Во вторник Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов ("Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям") на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. Мандат действия КПП истекает 10 июля. Взамен Россия внесла в СБ ООН свой проект резолюции.
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В российской резолюции, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, сказано, что механизм трансграничной доставки гумпомощи был создан в качестве временной меры в 2014 году. Согласно тексту, СБ ООН призывает все стороны обеспечить надежную и достойную гуманитарную помощь Сирии в 2020 году.
В резолюции сказано, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на шесть месяцев, то есть до 10 января 2021 года.
В ней также говорится, что СБ ООН выражает серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии, в частности в связи с негативным воздействием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска. В тексте сказано, что они ставят под угрозу доступ Сирии к медикаментам и медицинской помощи, необходимым для борьбы с пандемией коронавируса.
Кроме того, согласно тексту, СБ ООН просит генсека организации представить доклад о прямом и косвенном воздействии односторонних принудительных мер, введенных в отношении Сирии, на ее социально-экономическое положение и гуманитарные поставки из-за границы.
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Доклад, который должен быть представлен не позднее 31 августа, должен также содержать анализ воздействия мер принуждения на экономическое и гуманитарное сотрудничество между правительством Сирии и государствами-членами ООН.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).
По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.
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В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.
Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода - "Баб-эль-Хава".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Теперь, по словам постпреда РФ при ООН, пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.
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Война в СирииРоссияАнтониу ГутеррешВасилий НебензяГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНГерманияСирияООНВ мире
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