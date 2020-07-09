"Это позор": Лоза раскритиковал КВН

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Студенты, задействованные в КВН, не доучиваются как следует и позорят этим свои вузы, заявил певец Юрий Лоза в интервью "Вечерней Москве".
"Легитимизированный на самом высоком уровне КВН вышиб из нашей экономики тысячи студентов. Это недоученные инженеры, и бог весть кто еще недоученный, и эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой", — сказал артист.
Он также усомнился в успехе проекта, поскольку США, "мигом подбирающие все интересное", не заинтересовались этим форматом шоу.
"А почему? А потому что ни один институт не станет гордиться недоученным студентом, а у нас их портреты в институтах на самом видном месте, как "доска почета" какая-то. А на самом деле это позор для учебного заведения", — подчеркнул Лоза.
Певец добавил, что не против молодежи, желающей посвятить себя юмору, однако в таком случае, считает Лоза, нужно "идти учиться на юмориста", иначе в конечном итоге на комической сцене будут выступать непрофессионалы.