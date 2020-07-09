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https://ria.ru/20200709/1574088645.html
"Это позор": Лоза раскритиковал КВН
Студенты, задействованные в КВН, не доучиваются как следует и позорят этим свои вузы, заявил певец Юрий Лоза в интервью "Вечерней Москве". РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T06:06
культура
россия
шоу-бизнес
юрий лоза
квн
сша
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В нынешнем виде КВН превратился в театр Маслякова - этакого Бармалея, где процветает лизоблюдство и превозношение Маслякова, исчезли острота и злободневность, я его перестал смотреть.
61
Что же до позора - позор это когда студенты получают диплом и работают не по специальности.
30
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россия
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, шоу-бизнес, юрий лоза, квн, сша

"Это позор": Лоза раскритиковал КВН

05:16 09.07.2020 (обновлено: 06:06 09.07.2020)
22227
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Студенты, задействованные в КВН, не доучиваются как следует и позорят этим свои вузы, заявил певец Юрий Лоза в интервью "Вечерней Москве".
"Легитимизированный на самом высоком уровне КВН вышиб из нашей экономики тысячи студентов. Это недоученные инженеры, и бог весть кто еще недоученный, и эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой", — сказал артист.
Он также усомнился в успехе проекта, поскольку США, "мигом подбирающие все интересное", не заинтересовались этим форматом шоу.
"А почему? А потому что ни один институт не станет гордиться недоученным студентом, а у нас их портреты в институтах на самом видном месте, как "доска почета" какая-то. А на самом деле это позор для учебного заведения", — подчеркнул Лоза.
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Певец добавил, что не против молодежи, желающей посвятить себя юмору, однако в таком случае, считает Лоза, нужно "идти учиться на юмориста", иначе в конечном итоге на комической сцене будут выступать непрофессионалы.
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КультураРоссияШоу-бизнесЮрий ЛозаКВНСША
Популярные комментарии
В нынешнем виде КВН превратился в театр Маслякова - этакого Бармалея, где процветает лизоблюдство и превозношение Маслякова, исчезли острота и злободневность, я его перестал смотреть.
9 июля, 06:10
vkras4
5510005
Что же до позора - позор это когда студенты получают диплом и работают не по специальности.
9 июля, 06:24
Vladislav Agafonov
2110115
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