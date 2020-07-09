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В ГД предложили освободить от налогов мобильные пункты торговли на селе
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить от уплаты налогов так называемые автолавки - мобильные пункты торговли, обеспечивающие небольшие... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:14
василий власов
денис мантуров
лдпр
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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РИА Новости
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василий власов, денис мантуров, лдпр, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В ГД предложили освободить от налогов мобильные пункты торговли на селе

05:14 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить от уплаты налогов так называемые автолавки - мобильные пункты торговли, обеспечивающие небольшие деревни товарами первой необходимости, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минпромторга Денису Мантурову.
"Подобные автолавки обладают крайне низкой рентабельностью, поэтому необходимо оказать им хотя бы минимальную поддержку со стороны государства. Со своей стороны считаю возможным полностью освободить организации или индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих предметами первой необходимости жителей отдаленных населенных пунктов посредством автолавок, от уплаты налогов", - говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат пояснил, что на сегодняшний день в Российской Федерации во многих отдаленных пунктах существует проблема обеспечения местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Там нет постоянно действующих магазинов ввиду отсутствия рентабельности. Для жителей таких небольших поселений функционируют автолавки, которые разъезжают по небольшим деревням и обеспечивают их всем необходимым.
"Прошу Вас дать оценку данной инициативе и рассмотреть возможность ее реализации", - пишет Власов.
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Василий ВласовДенис МантуровЛДПРГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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