В ГД предложили освободить от налогов мобильные пункты торговли на селе

"Подобные автолавки обладают крайне низкой рентабельностью, поэтому необходимо оказать им хотя бы минимальную поддержку со стороны государства. Со своей стороны считаю возможным полностью освободить организации или индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих предметами первой необходимости жителей отдаленных населенных пунктов посредством автолавок, от уплаты налогов", - говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).