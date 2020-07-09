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Туризм
https://ria.ru/20200709/1574088581.html
Исследование: почти две трети россиян намерены сэкономить на отпуске
Почти две трети россиян планируют летом текущего года потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, при этом лишь 1% граждан готовы увеличить бюджет своего... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:18
туризм
новости - туризм
открытие (банк)
москва
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости - туризм, открытие (банк), москва, московская область (подмосковье)

Исследование: почти две трети россиян намерены сэкономить на отпуске

05:10 09.07.2020 (обновлено: 05:18 09.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Почти две трети россиян планируют летом текущего года потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, при этом лишь 1% граждан готовы увеличить бюджет своего летнего отпуска, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

"62% россиян намерены потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, поскольку считают, что в нынешних обстоятельствах лучше экономить деньги. У 18% россиян бюджет отпуска из-за пандемии никак не изменился. Только 1% опрошенных заявили о готовности увеличить бюджет своего летнего отпуска по сравнению с прошлыми годами", — сказано в исследовании. Остальные 19% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Большинство россиян (63%) готовы потратить на летний отдых до 50 тысяч рублей, 31% респондентов хотят уложиться в 50-100 тысяч рублей, еще 6% опрошенных могут потратить 100-200 тысяч рублей, к большим тратам готовы лишь 1% россиян.
При этом 44% опрошенных заявили, что в разгар ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, копили деньги на летний отпуск. Чаще всех специально откладывали деньги в Москве и Московской области (51% жителей), реже всего — в Приволжском федеральном округе (30% жителей).
Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
5 июля, 11:46Туризм
Опрос: треть российских туристов отложили деньги на отдых за границей
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ТуризмНовости - ТуризмОткрытие (банк)МоскваМосковская область (Подмосковье)
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