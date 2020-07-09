Исследование: почти две трети россиян намерены сэкономить на отпуске

"62% россиян намерены потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, поскольку считают, что в нынешних обстоятельствах лучше экономить деньги. У 18% россиян бюджет отпуска из-за пандемии никак не изменился. Только 1% опрошенных заявили о готовности увеличить бюджет своего летнего отпуска по сравнению с прошлыми годами", — сказано в исследовании. Остальные 19% опрошенных не смогли определиться с ответом.