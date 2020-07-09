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ВЦИОМ: 47% россиян не знают о деле "Седьмой студии"
Более половины россиян не слышали о режиссере Кирилле Серебренникове, а 47% не знают о деле "Седьмой студии", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:07
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
гоголь-центр
вциом
кирилл серебренников
москва
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, гоголь-центр, вциом, кирилл серебренников, москва, происшествия

ВЦИОМ: 47% россиян не знают о деле "Седьмой студии"

05:07 09.07.2020
440
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более половины россиян не слышали о режиссере Кирилле Серебренникове, а 47% не знают о деле "Седьмой студии", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Мещанский суд Москвы 26 июня признал Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги. По версии следствия, фигуранты похитили 129 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
Режиссер Кирилл Серебренников
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Серебренников заявил об отсутствии денег на выплату штрафа Минкультуры
Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, два других фигуранта дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры. Серебренников после оглашения приговора заявил, что он недоволен вердиктом суда.
По данным исследования ВЦИОМ, 52% респондентов впервые услышали о Сереберенникове во время опроса, 11% слышали только его имя, однако некоторые опрошенные все же знают о нем и смогли указать, чем он известен - 16% ответили, что он режиссер, 7% - что его арестовали за растрату бюджетных средств, 6% - что его судили, 5% - что он руководитель "Гоголь-центра", 3% - что он режиссер, которого судят за хищение бюджетных средств.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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В исследовании отмечается, что почти половина россиян (47%) в первый раз слышат о деле "Седьмой студии", 44% - что-то слышали, 9% хорошо знают об этом. Также 62% граждан впервые слышат о том, что недавно суд Москвы вынес Серебренникову обвинительный приговор, 29% что-то слышали, но подробностей не знают, 9% хорошо осведомлены об этом.
При этом 40%, по данным ВЦИОМ, скорее положительно оценивают приговор фигурантам данного дела, 17% - скорее отрицательно, 29% - безразлично, 14% затруднились ответить. Из тех, кто знает или слышал об аресте Серебренникова, поддерживают решение суда 44%, восприняли его отрицательно или безразлично - по 23% соответственно, 11% затруднились ответить.
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Как указано в опросе, среди тех, кто отнесся к приговору положительно, 32% указали на то, что Серебренников должен нести наказание за свои действия, 26% - что его вина доказана, это решение суда, 25% - что он должен возместить затраченные средства. Среди респондентов той же группы, которая отрицательно оценила приговор режиссеру, 61% полагают, что приговор мягкий, надо дать строже, 29% - что суд был несправедлив, 15% - что он не виноват, в его действиях нет состава преступления.
Уточняется, что среди тех, кто осведомлен о личности Серебренникова, 41% считают наказание ему вполне адекватным ситуации, 23% - слишком мягким, 2% - слишком жестким, 13% затруднились ответить.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 июля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияГоголь-центрВЦИОМКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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