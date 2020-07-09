https://ria.ru/20200709/1574088507.html
В Минздраве рассказали, в каких регионах чаще всего болеют дети
Чаще всего в России в 2019 году болели дети до 14 лет в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области, реже всего — в Чечне, Кабардино-Балкарии и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:04
2020-07-09T05:42
чеченская республика (чечня)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
архангельская область
республика карелия
общество
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1
архангельская область
республика карелия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/131995/85/1319958540_46:0:1954:1073_1400x0_80_0_0_200489ea224579ca2b1554904a215aa2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), архангельская область, республика карелия, общество
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Чаще всего в России в 2019 году болели дети до 14 лет в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области, реже всего — в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Всего болезней на 100 тысяч детского населения: Ненецкий автономный округ — 344 737,1, Республика Карелия
— 340 476, Архангельская область
— 337 987", — говорится в сборнике.
Самая низкая заболеваемость среди детей отмечается в Чечне, где показатель на 100 тысяч населения равен 59 053,5, Кабардино-Балкарии — 115 297,7 и в Туве — 121 807,9.
Всего в 2019 году у детей до 14 лет было зарегистрировано почти 57 миллионов заболеваний, что чуть меньше, чем годом ранее, уточняется в сборнике.
При этом за последние пять лет число выявленных болезней у детей до 14 лет сократилось на 3 миллиона, заболеваемость из расчета на 100 тысяч детского населения снизилась с 222 926,2 в 2014 году до 219 956,3 в 2019, следует из статистических данных Минздрава.