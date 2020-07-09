В Минздраве рассказали, в каких регионах чаще всего болеют дети

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Чаще всего в России в 2019 году болели дети до 14 лет в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области, реже всего — в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомились РИА Новости.

Самая низкая заболеваемость среди детей отмечается в Чечне, где показатель на 100 тысяч населения равен 59 053,5, Кабардино-Балкарии — 115 297,7 и в Туве — 121 807,9.

Всего в 2019 году у детей до 14 лет было зарегистрировано почти 57 миллионов заболеваний, что чуть меньше, чем годом ранее, уточняется в сборнике.