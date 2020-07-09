Источник: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

Как сообщили РИА Новости в судах Центрального и Железнодорожного районов, дело в отношении губернатора на избрание меры пресечения им пока не поступало.

Согласно данным сервиса FlightRadar, в 11.52 и 11.56 по местному времени (4.52 и 4.56 мск) из аэропорта Хабаровска в Москву ("Шереметьево") вылетели рейсы SU6288 авиакомпании "Россия" и SU1711 авиакомпании "Аэрофлот" соответственно. Время полета составит приблизительно 7,5 часа.

Уголовное дело Сергея Фургала

Амурской области . Губернатора подозревают в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. Фургала задержали в четверг в Хабаровске в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и. Губернатора подозревают в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.

По делу кроме Фургала ранее задержали и арестовали четырех активных участников организованной группы, им предъявили обвинения.

Фургалу также предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении губернатора под стражу. В ближайшее времятакже предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении губернатора под стражу.

ФСБ . Оперативное сопровождение по делу осуществляет

Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен.

Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.