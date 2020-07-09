Источник: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Как сообщили РИА Новости в судах Центрального и Железнодорожного районов, дело в отношении губернатора на избрание меры пресечения им пока не поступало.
Согласно данным сервиса FlightRadar, в 11.52 и 11.56 по местному времени (4.52 и 4.56 мск) из аэропорта Хабаровска в Москву ("Шереметьево") вылетели рейсы SU6288 авиакомпании "Россия" и SU1711 авиакомпании "Аэрофлот" соответственно. Время полета составит приблизительно 7,5 часа.
Уголовное дело Сергея Фургала
Фургала задержали в четверг в Хабаровске в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Губернатора подозревают в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.
По делу кроме Фургала ранее задержали и арестовали четырех активных участников организованной группы, им предъявили обвинения.
В ближайшее время Фургалу также предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении губернатора под стражу.
Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен.
Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.