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Источник: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:59
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
москва
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574088193.html
https://ria.ru/20200709/1574088093.html
https://ria.ru/20200709/1574087943.html
По центральным каналам показывали пару лет назад ролик об этом парне. Из сюжета можно было понять, что хлопец "нагнул" регион по полной программе. Однако царствованию пришёл конец. Хотелось бы много раньше, но и так сойдёт. Запоёт теперь соловушко, сдаст подельников и на Дальнем Востоке воздух станет чище.
65
15 лет ждали, а сейчас видимо кому то неугоден стал. И сколько еще таких у власти сидят и не вякают лишнего, дабы ласты не завернули.
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37
москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574087511_0:51:1087:662_1400x0_80_0_0_db7d39061fd4b41f874180934baeb91c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, москва, хабаровский край, происшествия

Источник: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

04:46 09.07.2020 (обновлено: 07:59 09.07.2020)
31656
ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Как сообщили РИА Новости в судах Центрального и Железнодорожного районов, дело в отношении губернатора на избрание меры пресечения им пока не поступало.
Сергей Фургал
04:21
Пресс-служба губернатора Хабаровского края не знает, где находится Фургал
Согласно данным сервиса FlightRadar, в 11.52 и 11.56 по местному времени (4.52 и 4.56 мск) из аэропорта Хабаровска в Москву ("Шереметьево") вылетели рейсы SU6288 авиакомпании "Россия" и SU1711 авиакомпании "Аэрофлот" соответственно. Время полета составит приблизительно 7,5 часа.

Уголовное дело Сергея Фургала

Фургала задержали в четверг в Хабаровске в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Губернатора подозревают в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.
По делу кроме Фургала ранее задержали и арестовали четырех активных участников организованной группы, им предъявили обвинения.
В ближайшее время Фургалу также предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении губернатора под стражу.
Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на церемонии инаугурации. 28 сентября 2018
04:04
Фургала пока не планируют исключать из ЛДПР
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен.
Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
03:57
Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
27610339833441
Обсудить 37
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМоскваХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
По центральным каналам показывали пару лет назад ролик об этом парне. Из сюжета можно было понять, что хлопец "нагнул" регион по полной программе. Однако царствованию пришёл конец. Хотелось бы много раньше, но и так сойдёт. Запоёт теперь соловушко, сдаст подельников и на Дальнем Востоке воздух станет чище.
9 июля, 05:20
generalKleon .
51201011
15 лет ждали, а сейчас видимо кому то неугоден стал. И сколько еще таких у власти сидят и не вякают лишнего, дабы ласты не завернули.
9 июля, 05:55
sserj1679
3210105
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