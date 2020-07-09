В США начали операцию по борьбе с жестокими преступлениями в Канзасе

"Операция "Легенда" объединит федеральные и местные ресурсы для борьбы с тревожным ростом преступлений с применением насилия путем направления федеральных агентов и других федеральных активов в города, подобные Канзас-Сити, - городу, в котором сейчас наблюдается самый высокий уровень убийств", - приводятся в пресс-релизе слова Барра.