В США начали операцию по борьбе с жестокими преступлениями в Канзасе

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр объявил о начале операции "Легенда" по борьбе с волной преступлений с применением насилия, говорится в сообщении на сайте американского минюста.
"Операция "Легенда" объединит федеральные и местные ресурсы для борьбы с тревожным ростом преступлений с применением насилия путем направления федеральных агентов и других федеральных активов в города, подобные Канзас-Сити, - городу, в котором сейчас наблюдается самый высокий уровень убийств", - приводятся в пресс-релизе слова Барра.
По данным ведомства, с начала этого года число убийств в Канзасе достигло 100, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.
Операция названа в честь четырехлетнего мальчика Таллиферо Ледженда (LeGend, созвучно слову "легенда"), который был застрелен во сне 29 июня.
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