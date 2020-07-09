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В США начали операцию по борьбе с жестокими преступлениями в Канзасе
Генпрокурор США Уильям Барр объявил о начале операции "Легенда" по борьбе с волной преступлений с применением насилия, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:43
уильям барр
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уильям барр, канзас, сша, в мире

В США начали операцию по борьбе с жестокими преступлениями в Канзасе

04:43 09.07.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр объявил о начале операции "Легенда" по борьбе с волной преступлений с применением насилия, говорится в сообщении на сайте американского минюста.
"Операция "Легенда" объединит федеральные и местные ресурсы для борьбы с тревожным ростом преступлений с применением насилия путем направления федеральных агентов и других федеральных активов в города, подобные Канзас-Сити, - городу, в котором сейчас наблюдается самый высокий уровень убийств", - приводятся в пресс-релизе слова Барра.
По данным ведомства, с начала этого года число убийств в Канзасе достигло 100, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.
Операция названа в честь четырехлетнего мальчика Таллиферо Ледженда (LeGend, созвучно слову "легенда"), который был застрелен во сне 29 июня.
Сотрудник правоохранительных органов неподалеку от места столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018
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Уильям БаррКанзасСШАВ мире
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