https://ria.ru/20200709/1574088288.html
Мадуро назвал действия Болсонару безответственным безумием
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя распространение нового коронавируса на континенте, назвал рекордные показатели Бразилии следствием... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:32
2020-07-09T05:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
николас мадуро
венесуэла
бразилия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жаир болсонару, николас мадуро, венесуэла, бразилия, в мире
МЕХИКО, 9 июл — РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
, комментируя распространение нового коронавируса на континенте, назвал рекордные показатели Бразилии
следствием безответственного безумия руководителя страны Жаира Болсонару
.
"Хочу поделиться своей обеспокоенностью... Бразильские цифры - из-за безответственного безумия Жаира Болсонару. Я считаю, что Болсонару неконтролируем" — заявил Мадуро в ходе выступления, которое опубликовано в его микроблоге в Twitter.
Он напомнил о ситуации, которая спровоцировала последний скандал — Болсонару, отходя от журналистов, снял маску для последних кадров обращения о том, что у него подтвердили новый коронавирус.
Бразильская ассоциация прессы (ABI) намерена подать в суд на Болсонару из-за того, что тот подверг риску заражения коронавирусом журналистов, нарушив режим изоляции и пригласив СМИ для личного заявления.
Политик, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".
Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.