Мадуро назвал действия Болсонару безответственным безумием

"Хочу поделиться своей обеспокоенностью... Бразильские цифры - из-за безответственного безумия Жаира Болсонару. Я считаю, что Болсонару неконтролируем" — заявил Мадуро в ходе выступления, которое опубликовано в его микроблоге в Twitter.

Он напомнил о ситуации, которая спровоцировала последний скандал — Болсонару, отходя от журналистов, снял маску для последних кадров обращения о том, что у него подтвердили новый коронавирус.

Бразильская ассоциация прессы (ABI) намерена подать в суд на Болсонару из-за того, что тот подверг риску заражения коронавирусом журналистов, нарушив режим изоляции и пригласив СМИ для личного заявления.

Политик, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".

Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек.