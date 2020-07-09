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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574088288.html
Мадуро назвал действия Болсонару безответственным безумием
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя распространение нового коронавируса на континенте, назвал рекордные показатели Бразилии следствием... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
николас мадуро
венесуэла
бразилия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, николас мадуро, венесуэла, бразилия, в мире

Мадуро назвал действия Болсонару безответственным безумием

04:32 09.07.2020 (обновлено: 05:07 09.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МЕХИКО, 9 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя распространение нового коронавируса на континенте, назвал рекордные показатели Бразилии следствием безответственного безумия руководителя страны Жаира Болсонару.

"Хочу поделиться своей обеспокоенностью... Бразильские цифры - из-за безответственного безумия Жаира Болсонару. Я считаю, что Болсонару неконтролируем" — заявил Мадуро в ходе выступления, которое опубликовано в его микроблоге в Twitter.

Он напомнил о ситуации, которая спровоцировала последний скандал — Болсонару, отходя от журналистов, снял маску для последних кадров обращения о том, что у него подтвердили новый коронавирус.
Бразильская ассоциация прессы (ABI) намерена подать в суд на Болсонару из-за того, что тот подверг риску заражения коронавирусом журналистов, нарушив режим изоляции и пригласив СМИ для личного заявления.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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Политик, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".
Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруНиколас МадуроВенесуэлаБразилияВ мире
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