Психолог рассказал, как убедить COVID-диссидентов носить маски

Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге. Архивное фото

Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге

ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости, Мария Табак. Защитные маски в современном обществе приобрели дополнительные смыслы, и причины отказа от их ношения, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, могут быть самыми разными, заявил РИА Новости эволюционный психолог Найджел Барбер.

Недавно проведенные в Великобритании США исследования демонстрируют, что мужчины гораздо меньше носят маски, чем женщины, поскольку считают, что маски вредят их имиджу, подрывают мужественность. Согласно этим исследованиям, такие мужчины видят в масках своеобразные "презервативы для лица". Непопулярности масок у определенных слоев общества способствует неношение масок официальными лицами, которым они симпатизируют. К примеру, президент США Дональд Трамп от масок принципиально отказывается, и эту модель поведения перенимают многие его сторонники.

"Склонность к риску отражается в разных аспектах поведения. У масок, как и у презервативов, помимо функции, отвечающей интересам общества, есть функция самозащиты. И все же у масок и презервативов есть ключевое различие: маски носят на людях, а презервативы – нет", — отмечает Барбер.

Именно поэтому Барбер считает ошибочным предположение, что те же "альфа-самцы", которые не носят маски – это те же самые люди, что и те, кто отказывается от использования презервативов.

"В США, например, маскам придается политическая значимость, которой у презервативов, по понятным причинам, нет. Поэтому те, кто отказывается носить маски – вряд ли те же самые люди, кто не использует презервативы", — считает Барбер.

По его мнению, женщины носят маски с большей охотой, потому что больше заботятся о своем здоровье в целом и менее склонны к неоправданному риску. Мальчиков же с детства приучают к тому, что мужчины не должны бояться опасностей. К тому же, отмечает эксперт, не последнюю роль играет бравада: мужчинам важно демонстрировать свою смелость при друзьях.

По словам Барбера, лучший аргумент для тех, кто не желает носить маски – это объяснить им, что маски нужны для защиты небезразличных им людей.

"Я думаю, что лучший аргумент: что маски защищают других людей, которые нам важны, обеспечивают здоровье нашего общества и способствуют росту местной экономики", — отметил эксперт.

"Тех, кто не принимает тот факт, что маски носятся для защиты других, а не только для собственной, вряд ли можно убедить. Для таких, как они, ношение масок следует сделать обязательным", — убежден собеседник агентства.