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Психолог рассказал, как убедить COVID-диссидентов носить маски
Защитные маски в современном обществе приобрели дополнительные смыслы, и причины отказа от их ношения, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, могут быть... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:03
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, дональд трамп, великобритания, сша

Психолог рассказал, как убедить COVID-диссидентов носить маски

04:32 09.07.2020 (обновлено: 05:03 09.07.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости, Мария Табак. Защитные маски в современном обществе приобрели дополнительные смыслы, и причины отказа от их ношения, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, могут быть самыми разными, заявил РИА Новости эволюционный психолог Найджел Барбер.
Недавно проведенные в Великобритании и США исследования демонстрируют, что мужчины гораздо меньше носят маски, чем женщины, поскольку считают, что маски вредят их имиджу, подрывают мужественность. Согласно этим исследованиям, такие мужчины видят в масках своеобразные "презервативы для лица". Непопулярности масок у определенных слоев общества способствует неношение масок официальными лицами, которым они симпатизируют. К примеру, президент США Дональд Трамп от масок принципиально отказывается, и эту модель поведения перенимают многие его сторонники.

"Склонность к риску отражается в разных аспектах поведения. У масок, как и у презервативов, помимо функции, отвечающей интересам общества, есть функция самозащиты. И все же у масок и презервативов есть ключевое различие: маски носят на людях, а презервативы – нет", — отмечает Барбер.

Именно поэтому Барбер считает ошибочным предположение, что те же "альфа-самцы", которые не носят маски – это те же самые люди, что и те, кто отказывается от использования презервативов.
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"В США, например, маскам придается политическая значимость, которой у презервативов, по понятным причинам, нет. Поэтому те, кто отказывается носить маски – вряд ли те же самые люди, кто не использует презервативы", — считает Барбер.
По его мнению, женщины носят маски с большей охотой, потому что больше заботятся о своем здоровье в целом и менее склонны к неоправданному риску. Мальчиков же с детства приучают к тому, что мужчины не должны бояться опасностей. К тому же, отмечает эксперт, не последнюю роль играет бравада: мужчинам важно демонстрировать свою смелость при друзьях.
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По словам Барбера, лучший аргумент для тех, кто не желает носить маски – это объяснить им, что маски нужны для защиты небезразличных им людей.

"Я думаю, что лучший аргумент: что маски защищают других людей, которые нам важны, обеспечивают здоровье нашего общества и способствуют росту местной экономики", — отметил эксперт.

"Тех, кто не принимает тот факт, что маски носятся для защиты других, а не только для собственной, вряд ли можно убедить. Для таких, как они, ношение масок следует сделать обязательным", — убежден собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВеликобританияСША
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