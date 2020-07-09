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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджан прибыла группа специалистов из России для борьбы с COVID-19
Группа специалистов из России и Турции прибыла в Азербайджан для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, она будет работать совместно с местными... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
ильхам алиев
турция
азербайджан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, ильхам алиев, турция, азербайджан, в мире

В Азербайджан прибыла группа специалистов из России для борьбы с COVID-19

04:22 09.07.2020 (обновлено: 05:03 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
БАКУ, 9 июл — РИА Новости. Группа специалистов из России и Турции прибыла в Азербайджан для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, она будет работать совместно с местными специалистами, сообщили РИА Новости в четверг в оперативном штабе при кабмине республики.

"В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева оперативному штабу при кабинете министров в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов, работающих в области нового типа коронавируса. В рамках мероприятий по профилактике широкого распространения инфекции COVID-19 специалисты, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время проводят встречи с медицинским персоналом оперативного штаба, обмениваются опытом в области мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19", — сообщили в оперштабе.

Там уточнили, что "члены научного совета по COVID-19 министерства здравоохранения Турции, а также высокоспециализированные врачи из России и Турции будут находиться в больницах особого режима, работать в сфере лечения и профилактики совместно с местными специалистами".
По данным на среду, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21 916, за сутки инфекция выявлена у 542 человек, всего в стране умерли 274 пациента с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИльхам АлиевТурцияАзербайджанВ мире
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