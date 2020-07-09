В Азербайджан прибыла группа специалистов из России для борьбы с COVID-19

"В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева оперативному штабу при кабинете министров в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов, работающих в области нового типа коронавируса. В рамках мероприятий по профилактике широкого распространения инфекции COVID-19 специалисты, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время проводят встречи с медицинским персоналом оперативного штаба, обмениваются опытом в области мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19", — сообщили в оперштабе.