Вице-президент США напомнил врачам о необходимости экономить СИЗ

"Мы также обновим руководство о сохранении и повторном использовании средств индивидуальной защиты… Согласно получаемой нами информации, они имеются в достаточном количестве, но мы призываем медперсонал сейчас начать прибегать к уже опробованным в других районах страны лучшим практикам по сохранению и повторному использованию средств индивидуальной защиты", - сказал Пенс журналистам, выступая по итогам очередного заседания возглавляемой им рабочей группы администрации США по борьбе с пандемией коронавируса.