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Вице-президент США напомнил врачам о необходимости экономить СИЗ
Вице-президент США Майк Пенс призвал медперсонал, работающий в районах вспышек COVID–19, к многократному использованию средств индивидуальной защиты в условиях... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
майк пенс
калифорния
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353
60
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коронавирус covid-19, майк пенс, калифорния, аризона, сша, в мире

Вице-президент США напомнил врачам о необходимости экономить СИЗ

04:12 09.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал медперсонал, работающий в районах вспышек COVID–19, к многократному использованию средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса.
"Мы также обновим руководство о сохранении и повторном использовании средств индивидуальной защиты… Согласно получаемой нами информации, они имеются в достаточном количестве, но мы призываем медперсонал сейчас начать прибегать к уже опробованным в других районах страны лучшим практикам по сохранению и повторному использованию средств индивидуальной защиты", - сказал Пенс журналистам, выступая по итогам очередного заседания возглавляемой им рабочей группы администрации США по борьбе с пандемией коронавируса.
В США, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели более 3 миллионов человек, 133 тысяч скончались. По словам Пенса, более половины новых случаев, о которых сообщается сейчас, фиксируются в четырех штатах - Аризоне, Калифорнии, Техасе и Флориде.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПенсКалифорнияАризонаСШАВ мире
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