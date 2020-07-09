Вице-президент США напомнил врачам о необходимости экономить СИЗ

"Мы также обновим руководство о сохранении и повторном использовании средств индивидуальной защиты… Согласно получаемой нами информации, они имеются в достаточном количестве, но мы призываем медперсонал сейчас начать прибегать к уже опробованным в других районах страны лучшим практикам по сохранению и повторному использованию средств индивидуальной защиты", - сказал Пенс журналистам, выступая по итогам очередного заседания возглавляемой им рабочей группы администрации США по борьбе с пандемией коронавируса.
В США, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели более 3 миллионов человек, 133 тысяч скончались. По словам Пенса, более половины новых случаев, о которых сообщается сейчас, фиксируются в четырех штатах - Аризоне, Калифорнии, Техасе и Флориде.
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