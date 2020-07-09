https://ria.ru/20200709/1574088130.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12 миллионов человек
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:08
2020-07-09T04:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332559_0:172:3108:1920_1400x0_80_0_0_0f3e9cac60d8e37949d31db98d1188d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332559_0:172:3108:1920_1400x0_80_0_0_0f3e9cac60d8e37949d31db98d1188d7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332559_379:0:3108:2047_1400x0_80_0_0_bc00d06be1ca8632aff6873276cd5801.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332559_816:0:2863:2047_1400x0_80_0_0_341b6c206d6149636aec6bd69b004e99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире