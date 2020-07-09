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Распространение нового коронавируса
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12 миллионов человек
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:14
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коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12 миллионов человек

04:08 09.07.2020 (обновлено: 04:14 09.07.2020)
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© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкДобровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище Талтола в Дакке, Бангладеш
Добровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище Талтола в Дакке, Бангладеш
© РИА Новости / Парвез Ахмад
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Добровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище Талтола в Дакке, Бангладеш
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев коронавируса во всем мире достигло 12 007 327, скончались 548 799 пациентов с COVID-19.
Выздоровели за все время 6 533 436 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаВ мире
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