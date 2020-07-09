Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В отношении губернатора Хабаровского края Светлана Петренко . В отношении губернатора Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, сообщила официальный представитель Следственного комитета

Амурской области . Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ . Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и. Оперативное сопровождение по делу осуществляет

Фургалу предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее времяпредъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, им предъявлены обвинения. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины участников ОПГ в инкриминируемых им деяниях, также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости, что Фургала задержали на рабочем месте. Сейчас решается вопрос о его доставке в Москву.

Собеседник агентства уточнил, что в деле Фургала фигурируют два эпизода убийства, где он, по данным следствия, выступил организатором. Как предположил источник, уголовным делом, вероятно, будет заниматься шестое главное следственное управление.

Представитель правительства края сообщил РИА Новости, что временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен.

Выборы губернатора Хабаровского края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года, сообщил РИА Новости зампред избирательной комиссии региона Василий Агуленко.