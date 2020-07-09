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Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:55
уголовное дело сергея фургала
светлана петренко
сергей фургал
лдпр
госдума рф
вячеслав шпорт
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, светлана петренко, сергей фургал, лдпр, госдума рф, вячеслав шпорт, хабаровский край, происшествия

Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело

03:54 09.07.2020 (обновлено: 03:55 09.07.2020)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.
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Дума Хабаровского края работает в штатном режиме после задержания Фургала
В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, им предъявлены обвинения. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины участников ОПГ в инкриминируемых им деяниях, также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям.
Источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости, что Фургала задержали на рабочем месте. Сейчас решается вопрос о его доставке в Москву.
Собеседник агентства уточнил, что в деле Фургала фигурируют два эпизода убийства, где он, по данным следствия, выступил организатором. Как предположил источник, уголовным делом, вероятно, будет заниматься шестое главное следственное управление.
Представитель правительства края сообщил РИА Новости, что временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен.
Выборы губернатора Хабаровского края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года, сообщил РИА Новости зампред избирательной комиссии региона Василий Агуленко.
В региональном отделении ЛДПР заявили, что Фургала пока не планируется исключать из партии, решение об этом может принять только высшее партийное руководство.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
02:55
Правительство Хабаровского края работает в штатном режиме
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Уголовное дело Сергея ФургалаСветлана ПетренкоСергей ФургалЛДПРГосдума РФВячеслав ШпортХабаровский крайПроисшествия
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