В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа

В прошлом году в Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница. Отмечалось, что показ статуи, стоящей на берегу реки Савы, являлся сопровождающим мероприятием выставки Ta Eho ("Это Эхо") американского художника Брэда Дауни.

Ему принадлежит только концепция статуи, которую с помощью бензопилы претворил в жизнь местный умелец. Статуя изображает первую леди в синем платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Как видно на фотографиях, скульптура Меланьи Трамп исполнена в жанре так называемого "наивного искусства", что предполагает условную грубоватость ее конечностей и черт лица.