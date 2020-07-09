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В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:56
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353
60
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меланья трамп, дональд трамп, словения, сша, в мире

В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа

03:42 09.07.2020 (обновлено: 03:56 09.07.2020)
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© AP Photo / Steve HelberПервая леди США Меланья Трамп на базе Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния
Первая леди США Меланья Трамп на базе Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния
© AP Photo / Steve Helber
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни — художника, разработавшего концепцию статуи.
В январе сообщалось о поджоге деревянной статуи Дональда Трампа в Словении.
Дауни сообщил, что полиция уведомила его о произошедшем 5 июля, и подчеркнул, что статую Меланьи Трамп, являющейся уроженкой Словении, убрали с места поджога.
В прошлом году в Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница. Отмечалось, что показ статуи, стоящей на берегу реки Савы, являлся сопровождающим мероприятием выставки Ta Eho ("Это Эхо") американского художника Брэда Дауни.
Ему принадлежит только концепция статуи, которую с помощью бензопилы претворил в жизнь местный умелец. Статуя изображает первую леди в синем платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Как видно на фотографиях, скульптура Меланьи Трамп исполнена в жанре так называемого "наивного искусства", что предполагает условную грубоватость ее конечностей и черт лица.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
19 мая 2018, 23:35
Трамп написал имя жены с ошибкой
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Меланья ТрампДональд ТрампСловенияСШАВ мире
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