https://ria.ru/20200709/1574087734.html
В США задержали мексиканского губернатора для экстрадиции
Генеральная прокуратура Мексики сообщила о задержании во Флориде экс-губернатора приграничного штата Чиуауа Сесара Дуарте, которого обвиняют в крупных хищениях. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:38
2020-07-09T03:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, майами, сша, в мире