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В США задержали мексиканского губернатора для экстрадиции
Генеральная прокуратура Мексики сообщила о задержании во Флориде экс-губернатора приграничного штата Чиуауа Сесара Дуарте, которого обвиняют в крупных хищениях. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:38
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мексика, майами, сша, в мире

В США задержали мексиканского губернатора для экстрадиции

03:38 09.07.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики сообщила о задержании во Флориде экс-губернатора приграничного штата Чиуауа Сесара Дуарте, которого обвиняют в крупных хищениях.
Майами, Флорида, задержан Сесар "Д" с целью экстрадиции", - сообщило ведомство в Twitter.
Администрация действующего губернатора Хавьера Коррала обвиняет Дуарте в хищении 12 миллионов долларов. В общей сложности в отношении чиновника действует 21 ордер на арест в связи с возможным участием в хищениях на 52 миллиона долларов США.
За шесть лет генеральная прокуратура Мексики по запросу правительства Чиуауа представила восемь запросов об экстрадиции, в 2018 году губернатор Коррал заявлял, что Дуарте может скрываться в Техасе.
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