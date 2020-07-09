В Южно-Сахалинске взрыв в доме устроил жилец после ссоры с женой

В ночь на четверг в подвале многоквартирного дома взорвался баллон с газом, в результате частично разрушено межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже. Спасатели эвакуировали 23 человек, включая трех детей и четырех пенсионеров. Одного пострадавшего, который в момент ЧП был в подвале, с ожогами 80% тела доставили в областную клиническую больницу.