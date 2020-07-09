В Южно-Сахалинске взрыв в доме устроил жилец после ссоры с женой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл — РИА Новости. В Южно-Сахалинске жилец после ссоры с женой устроил взрыв в доме, он же и является единственным пострадавшим, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
В ночь на четверг в подвале многоквартирного дома взорвался баллон с газом, в результате частично разрушено межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже. Спасатели эвакуировали 23 человек, включая трех детей и четырех пенсионеров. Одного пострадавшего, который в момент ЧП был в подвале, с ожогами 80% тела доставили в областную клиническую больницу.
"Единственный пострадавший находится в реанимации областной больницы в сознании, уже дал первые показания правоохранительным органам. По данным следствия, мужчина днем поссорился с женой... В подвале он хранил несколько принадлежащих ему баллонов с газом, один из которых он открыл", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор находится на месте происшествия, чтобы наметить дальнейший план по ликвидации ЧС.