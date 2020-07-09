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В Южно-Сахалинске взрыв в доме устроил жилец после ссоры с женой
В Южно-Сахалинске жилец после ссоры с женой устроил взрыв в доме, он же и является единственным пострадавшим, сообщил в четверг губернатор региона Валерий... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:25
валерий лимаренко
южно-сахалинск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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валерий лимаренко, южно-сахалинск, происшествия

В Южно-Сахалинске взрыв в доме устроил жилец после ссоры с женой

03:34 09.07.2020 (обновлено: 05:25 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл — РИА Новости. В Южно-Сахалинске жилец после ссоры с женой устроил взрыв в доме, он же и является единственным пострадавшим, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
В ночь на четверг в подвале многоквартирного дома взорвался баллон с газом, в результате частично разрушено межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже. Спасатели эвакуировали 23 человек, включая трех детей и четырех пенсионеров. Одного пострадавшего, который в момент ЧП был в подвале, с ожогами 80% тела доставили в областную клиническую больницу.

"Единственный пострадавший находится в реанимации областной больницы в сознании, уже дал первые показания правоохранительным органам. По данным следствия, мужчина днем поссорился с женой... В подвале он хранил несколько принадлежащих ему баллонов с газом, один из которых он открыл", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор находится на месте происшествия, чтобы наметить дальнейший план по ликвидации ЧС.
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Валерий ЛимаренкоЮжно-СахалинскПроисшествия
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