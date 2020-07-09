Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574087653.html
Боррель предупредил о последствиях аннексии Западного берега для Израиля
Вероятная аннексия Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан негативно отразится на его отношениях с Евросоюзом, предостерег верховный... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:30
"сделка века" по израилю и палестине
жозеп боррель
зеев элькин
ближний восток
дональд трамп
евросоюз
мид израиля‎
махмуд аббас
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
https://ria.ru/20200708/1574076922.html
https://ria.ru/20200708/1574075981.html
https://ria.ru/20200706/1573931828.html
ближний восток
иерусалим
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_398:0:3129:2048_1400x0_80_0_0_85431527b24767db8f8d25670b105f7d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_849:0:2897:2048_1400x0_80_0_0_1af8efbb72f4678ddf8dbeb32e791c1d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"сделка века" по израилю и палестине, жозеп боррель, зеев элькин, ближний восток, дональд трамп, евросоюз, мид израиля‎, махмуд аббас, иерусалим, оон, сша, в мире

Боррель предупредил о последствиях аннексии Западного берега для Израиля

03:30 09.07.2020
2154
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Вероятная аннексия Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан негативно отразится на его отношениях с Евросоюзом, предостерег верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Как человек, лично связанный с регионом, я подчеркивал в личных беседах с израильскими лидерами и публично, что аннексия поставит под угрозу хорошее сотрудничество с Израилем. Мы точно этого не хотим", - написал Боррель в своем блоге на странице внешнеполитической службы ЕС. По его словам, сейчас напротив есть возможность для более тесного взаимодействия ЕС и Израиля в интересах достижения стабильности на Ближнем Востоке. "Но мы не можем и не будем признавать изменения границ, существовавших до 1967 года, если это не будет согласовано обеими сторонами конфликта", - отметил Боррель.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Вчера, 19:15
Аббас готов вернуться к переговорам с Израилем
По его словам, призывая Израиль воздерживаться от односторонних шагов, ЕС также обращается к палестинцам с призывом вернуться за стол переговоров.
"Мир не может быть навязан. Необходимо вести переговоры, как бы сложно это ни было. Я продолжу поддерживать эти усилия, помогать мобилизации международного сообщества для достижения приемлемого для обеих сторон и устойчивого результата", - заключил глава европейской дипломатии.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века" президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан должно было произойти 1 июля. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире ООН. 11 февраля 2020
Вчера, 18:57
В ООП назвали сроки начала аннексии палестинских территорий
В понедельник глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил в интервью радио Кан, что распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не запланировано на ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
6 июля, 09:10
Нетаньяху и Ганц борются за параметры будущей аннексии, считает эксперт
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
620100
Обсудить 0
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЖозеп БоррельЗеев ЭлькинБлижний ВостокДональд ТрампЕвросоюзМИД Израиля‎Махмуд АббасИерусалимООНСШАВ мире
Рекомендуем
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Сотрудник МЧС России
В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Брэд Питт и Анджелина Джоли в Лондоне
Брэд Питт и Анджелина Джоли прошли семейную терапию, пишут СМИ
Полицейская машина в США
В США начали операцию по борьбе с жестокими преступлениями в Канзасе
Крым
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Полицейская машина в США
В США задержали мексиканского губернатора для экстрадиции
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
Вице-президент США напомнил врачам о необходимости экономить СИЗ
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
В США призвали Россию и Китай не блокировать оружейное эмбарго по Ирану
Первая леди США Меланья Трамп на базе Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Психолог рассказал, как убедить COVID-диссидентов носить маски
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро назвал действия Болсонару безответственным безумием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
08:04Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
07:58Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
07:53На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
07:50В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
07:49В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
07:49Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
07:48Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
07:46Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
07:44В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
07:43В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
07:41В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
07:39В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
07:39Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
07:39В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
07:37В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
07:36В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19
07:34Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
07:26ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России
07:22В Японии объявили эвакуацию для 230 тысяч человек, сообщает СМИ
Лента новостейМолния