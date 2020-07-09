Боррель предупредил о последствиях аннексии Западного берега для Израиля

По его словам, призывая Израиль воздерживаться от односторонних шагов, ЕС также обращается к палестинцам с призывом вернуться за стол переговоров.

"Мир не может быть навязан. Необходимо вести переговоры, как бы сложно это ни было. Я продолжу поддерживать эти усилия, помогать мобилизации международного сообщества для достижения приемлемого для обеих сторон и устойчивого результата", - заключил глава европейской дипломатии.