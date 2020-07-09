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В Сербии на протестах пострадали журналисты, сообщают СМИ
Журналисты телеканала РТС подверглись нападению со стороны протестующих против новых мер противодействия распространению коронавируса, передают сербские СМИ. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сербия, косово, белград (город), в мире

В Сербии на протестах пострадали журналисты, сообщают СМИ

03:11 09.07.2020
319
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Журналисты телеканала РТС подверглись нападению со стороны протестующих против новых мер противодействия распространению коронавируса, передают сербские СМИ.
В среду в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространения коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали редакционную политику национального телерадиосервиса, который якобы необъективно освещает действия оппозиции и протесты. Некоторые демонстранты пели национальные песни и требовали от властей защитить Косово.
По данным местных СМИ, в Нови-Садев в ходе акции нападению подверглась и съемочная группа национального телеканала РТС, злоумышленники уничтожили камеру и повредили руку оператору.
В Нише демонстранты также разбили камеру съемочной группы РТС и ранили в голову оператора.
О количестве пострадавших и задержанных в этих акциях на данный момент не сообщается. Сербское МВД на данный момент обнародовало сведения только о ранении десяти полицейских в ходе беспорядков в Белграде.
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
00:38
В Белграде на протестах ранили десять полицейских
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СербияКосовоБелград (город)В мире
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