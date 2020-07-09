В Сербии на протестах пострадали журналисты, сообщают СМИ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Журналисты телеканала РТС подверглись нападению со стороны протестующих против новых мер противодействия распространению коронавируса, передают сербские СМИ.

По данным местных СМИ, в Нови-Садев в ходе акции нападению подверглась и съемочная группа национального телеканала РТС, злоумышленники уничтожили камеру и повредили руку оператору.