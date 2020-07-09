Территория в Казани, где произошел пожар, принадлежит "Казэнергострою"

По информации ведомства, сообщение о пожаре в складском помещении в столице Татарстана поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.