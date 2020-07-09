https://ria.ru/20200709/1574087404.html
Территория в Казани, где произошел пожар, принадлежит "Казэнергострою"
Территория в Казани, на которой в среду вечером произошёл крупный пожар в административном здании и пустом ангаре, принадлежит компании "Казэнергострой",... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:57
2020-07-09T02:57
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574086971.html
республика татарстан (татарстан)
казань
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156225/00/1562250071_0:358:3004:2048_1400x0_80_0_0_5f4bac963ed34ec1060fcea3b56366f6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), казань, происшествия