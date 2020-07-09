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Территория в Казани, где произошел пожар, принадлежит "Казэнергострою"
Территория в Казани, на которой в среду вечером произошёл крупный пожар в административном здании и пустом ангаре, принадлежит компании "Казэнергострой",... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:57
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Территория в Казани, где произошел пожар, принадлежит "Казэнергострою"

02:57 09.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Территория в Казани, на которой в среду вечером произошёл крупный пожар в административном здании и пустом ангаре, принадлежит компании "Казэнергострой", арендована она Региональной экологической компанией, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в складском помещении в столице Татарстана поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.
"Данная территория принадлежит ООО "Казэнергострой", арендатор - ООО "Региональная экологическая компания", - говорится в сообщении ведомства.
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Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
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