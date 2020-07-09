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Адвокат заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова
Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что в уголовном деле идет "подковерная игра". РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:40
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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Если это существо не посадят на 12 лет -эта несправедливость будет ещё одним гвоздём в гробу, в котором похоронена мельчайшая вера народа в государство.
42
Кто бы в этом сомневался, им есть с кого брать пример. У нас же самый хитрый из хитрых - это Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова

02:40 09.07.2020
14047
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что в уголовном деле идет "подковерная игра".
В ходе стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на RT юрист Александр Добровинский оценил заявления актера непосредственно после аварии и слова, сказанные впоследствии на протяжении месяца.
"Началась некая подковерная игра. И если мы возьмём за основу все, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время", — отметил Добровинский.
Он подчеркнул, что Ефремов не связывался с семьей погибшего и не просил простить его, было только "публичное обращение известного актера, который еще раз сыграл свою роль". Затем, по словам адвоката, Ефремов поиздевался над детьми Захарова, предложив усыновить их, несмотря на то, что одному из сыновей 28 лет, а другому — около 30-ти.
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
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Также Добровинский обратил внимание на заявления актера, свидетельствующие о смене его "политической ориентации".
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
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Обсудить 32
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Если это существо не посадят на 12 лет -эта несправедливость будет ещё одним гвоздём в гробу, в котором похоронена мельчайшая вера народа в государство.
9 июля, 03:40
АРАлександр Русский
4010100
Кто бы в этом сомневался, им есть с кого брать пример. У нас же самый хитрый из хитрых - это Путин.
9 июля, 05:03
ВТВасилий Тёркин
6200430
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