Адвокат заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что в уголовном деле идет "подковерная игра".

В ходе стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на RT юрист Александр Добровинский оценил заявления актера непосредственно после аварии и слова, сказанные впоследствии на протяжении месяца.

"Началась некая подковерная игра. И если мы возьмём за основу все, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время", — отметил Добровинский.

Он подчеркнул, что Ефремов не связывался с семьей погибшего и не просил простить его, было только "публичное обращение известного актера, который еще раз сыграл свою роль". Затем, по словам адвоката, Ефремов поиздевался над детьми Захарова, предложив усыновить их, несмотря на то, что одному из сыновей 28 лет, а другому — около 30-ти.

Также Добровинский обратил внимание на заявления актера, свидетельствующие о смене его "политической ориентации".

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.