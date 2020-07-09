https://ria.ru/20200709/1574087262.html
Адвокат заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова
Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что в уголовном деле идет "подковерная игра". РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:40
2020-07-09T02:40
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574071210.html
Александр Русский
Если это существо не посадят на 12 лет -эта несправедливость будет ещё одним гвоздём в гробу, в котором похоронена мельчайшая вера народа в государство.
42
Василий Тёркин
Кто бы в этом сомневался, им есть с кого брать пример. У нас же самый хитрый из хитрых - это Путин.
42
32
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что в уголовном деле идет "подковерная игра".
В ходе стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на RT
юрист Александр Добровинский
оценил заявления актера непосредственно после аварии и слова, сказанные впоследствии на протяжении месяца.
"Началась некая подковерная игра. И если мы возьмём за основу все, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время", — отметил Добровинский.
Он подчеркнул, что Ефремов не связывался с семьей погибшего и не просил простить его, было только "публичное обращение известного актера, который еще раз сыграл свою роль". Затем, по словам адвоката, Ефремов поиздевался над детьми Захарова, предложив усыновить их, несмотря на то, что одному из сыновей 28 лет, а другому — около 30-ти.
Также Добровинский обратил внимание на заявления актера, свидетельствующие о смене его "политической ориентации".
Ефремов
вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве
за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.