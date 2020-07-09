Покинувший МКС корабль "Прогресс" с мусором сошел с орбиты и разрушился

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-13", отчаливший от Международной космической станции в среду, сведён с орбиты и разрушился в атмосфере, сообщил Роскосмос.
Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором. Корабль отстыковался от модуля "Пирс" российского сегмента станции 8 июля.
"В 0.31 мск двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-13" была включена на торможение. Спустя четыре минуты она завершила работу, и корабль продолжил снижение", - говорится на сайте Роскосмоса.
Отмечается, что в 01.05 мск "Прогресс МС-13" вошёл в атмосферу Земли и разрушился.
"Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 800 километрах юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия)", - говорится в сообщении.
Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.