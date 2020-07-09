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Покинувший МКС корабль "Прогресс" с мусором сошел с орбиты и разрушился
Грузовой корабль "Прогресс МС-13", отчаливший от Международной космической станции в среду, сведён с орбиты и разрушился в атмосфере, сообщил Роскосмос. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:37
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин

Покинувший МКС корабль "Прогресс" с мусором сошел с орбиты и разрушился

02:37 09.07.2020
2139
© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-13", отчаливший от Международной космической станции в среду, сведён с орбиты и разрушился в атмосфере, сообщил Роскосмос.
Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором. Корабль отстыковался от модуля "Пирс" российского сегмента станции 8 июля.
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"В 0.31 мск двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-13" была включена на торможение. Спустя четыре минуты она завершила работу, и корабль продолжил снижение", - говорится на сайте Роскосмоса.
Отмечается, что в 01.05 мск "Прогресс МС-13" вошёл в атмосферу Земли и разрушился.
"Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 800 километрах юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия)", - говорится в сообщении.
Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий Иванишин
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