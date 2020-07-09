Пожар в здании "Казаньнефтепродукта" локализовали

По информации регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре в складском помещении филиала "Казаньнефтепродукта" ОАО ХК "Татнефтепродукт" в столице Татарстана поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров.