Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574087189.html
Пожар в здании "Казаньнефтепродукта" локализовали
Пожарные локализовали пожар в административном здании и пустом ангаре компании "Казаньнефтепродукт", возникший в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:32
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_761640e06db3f2ffde659dce2968944c.jpg
https://ria.ru/20200709/1574086971.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_761640e06db3f2ffde659dce2968944c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d07127e8c1ce5c58b63c039d4255863d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_768:0:2816:2048_1400x0_80_0_0_93c8b9336a1b6ae320b1b19ddf00bc4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Пожар в здании "Казаньнефтепродукта" локализовали

02:22 09.07.2020 (обновлено: 03:32 09.07.2020)
166
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар в административном здании и пустом ангаре компании "Казаньнефтепродукт", возникший в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
По информации регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре в складском помещении филиала "Казаньнефтепродукта" ОАО ХК "Татнефтепродукт" в столице Татарстана поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров.
"В 0.53 пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.
Автомобиль Прокуратуры России
02:01
В Татарстане проверят обстоятельства пожара на "Казаньнефтепродукте"
100001
Обсудить 0
Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
Рекомендуем
Ансамбль Новодевичьего монастыря
СП проверила реконструкцию инженерных сетей в Новодевичьем монастыре
Мечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
Сотрудник МЧС
Территория в Казани, где произошел пожар, принадлежит "Казэнергострою"
Международная космическая станция
Покинувший МКС корабль "Прогресс" с мусором сошел с орбиты и разрушился
Автомобиль Прокуратуры России
В Татарстане проверят обстоятельства пожара на "Казаньнефтепродукте"
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
Работник пожарной охраны
В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара
Международная космическая станция
На МКС установили еще один фильтр для снижения уровня токсичного бензола
Сотрудники пожарной службы во время учений подразделений МЧС РФ
В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
Автомобиль МЧС
В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
Вид на Ереван
ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
Сотрудники МЧС России
В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
В Сербии на протестах пострадали журналисты, сообщают СМИ
Актер Михаил Ефремов
Адвокат заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова
Полицейская машина в США
В США задержали мексиканского губернатора для экстрадиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
08:04Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
07:58Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
07:53На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
07:50В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
07:49В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
07:49Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
07:48Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
07:46Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
07:44В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
07:43В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
07:41В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
07:39В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
07:39Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
07:39В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
07:37В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
07:36В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19
07:34Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
07:26ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России
07:22В Японии объявили эвакуацию для 230 тысяч человек, сообщает СМИ
Лента новостейМолния