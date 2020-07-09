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СП проверила реконструкцию инженерных сетей в Новодевичьем монастыре
Счетная палата РФ по итогам проверки реконструкции внутриплощадочных инженерных сетей "Ансамбля Новодевичьего монастыря" пришла к выводу, что работы будут... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:08
культура
новодевичий монастырь
счетная палата рф
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новодевичий монастырь, счетная палата рф

СП проверила реконструкцию инженерных сетей в Новодевичьем монастыре

02:08 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАнсамбль Новодевичьего монастыря
Ансамбль Новодевичьего монастыря
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ по итогам проверки реконструкции внутриплощадочных инженерных сетей "Ансамбля Новодевичьего монастыря" пришла к выводу, что работы будут завершены в срок, говорится в сообщении контрольного ведомства.
"На 1 января 2020 года техническая готовность объекта составляла 35,9%. Сейчас практически все строительно-монтажные работы завершены. Подрядчики приступают к благоустройству территории. Поэтому наш вывод – риск недостижения результатов в установленный госконтрактом срок (31 декабря 2020 года) минимальный", - сообщил аудитор Сергей Штогрин, слова которого приводятся в релизе.
При этом проверка выявила отставание от графика по всем этапам выполнения работ. Так, сеть электроснабжения по плану нужно было проложить до конца 2019 года, а по факту работы завершились только 20 февраля этого года. В среднем отставание составляло около одного месяца, но, как отметил аудитор, генподрядчик внес коррективы в свои графики.
Кроме того, 25 актов скрытых работ, которые подлежат освидетельствованию и определяются проектной и рабочей документацией, были согласованы лицом, которое не имело на это полномочий.
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Также проверка показала, что с начала реализации контракта и до настоящего времени генподрядчиком не производился геотехнический мониторинг, а государственный заказчик в свою очередь в нарушение 44-ФЗ не применил штрафные санкции в отношении генподрядчика.
"Общий размер недополученных штрафов и пени расчетно составляет 2,2 миллиона рублей. Финансовых нарушений, связанных с неэффективным либо нецелевым использованием средств, не выявлено", - заключил аудитор.
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КультураНоводевичий монастырьСчетная палата РФ
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