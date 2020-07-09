В Сербии по нескольким городам прокатилась волна беспорядков

В Нови-Саде в протестном митинге приняли участие несколько тысяч демонстрантов, представляющих в том числе и левые, и крайне правые политические течения. При этом хулиганы из числа протестующих разбили стекла в офисе СПП, вынесли оттуда мебель и подожгли ее перед входом, а также атаковали камнями, "коктейлями Молотова" и пиротехникой здание городской управы, разбили дверь на входе в офис регионального Радио-телевидения Воеводины.