В Сербии по нескольким городам прокатилась волна беспорядков

БЕЛГРАД, 9 июл — РИА Новости. В ряде городов Сербии в среду вечером прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов, передают сербские СМИ.
Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространения коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали редакционную политику национального телерадиосервиса, который якобы необъективно освещает действия оппозиции и протесты. Некоторые демонстранты пели национальные песни и требовали от властей защитить Косово.
В Нови-Саде в протестном митинге приняли участие несколько тысяч демонстрантов, представляющих в том числе и левые, и крайне правые политические течения. При этом хулиганы из числа протестующих разбили стекла в офисе СПП, вынесли оттуда мебель и подожгли ее перед входом, а также атаковали камнями, "коктейлями Молотова" и пиротехникой здание городской управы, разбили дверь на входе в офис регионального Радио-телевидения Воеводины.
В ходе акции нападению подверглась и съемочная группа национального телеканала РТС, злоумышленники уничтожили камеру и повредили руку оператору. Сотрудники жандармерии рассеяли протестующих и перекрыли кордонами центр Нови-Сада, после чего ситуация успокоилась.
В Нише демонстранты закидали камнями и фруктами офис СПП и также напали на сотрудников телеканала РТС, разбив камеру съемочной группы и ранив в голову оператора.
В Крагуеваце вечером примерно полторы тысячи протестующих выступили перед зданием городской управы. Акция поначалу носила мирный характер, после 22.00 (23.00 мск) хулиганы камнями разбили окна на первом этаже местного полицейского участка и закинули в помещение фальшфейеры. Силы правопорядка рассеяли толпу с использованием слезоточивого газа.
О количестве пострадавших и задержанных в этих акциях не сообщается. Сербское МВД на данный момент обнародовало сведения только о ранении десяти полицейских в ходе беспорядков в Белграде.