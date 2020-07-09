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В Сербии по нескольким городам прокатилась волна беспорядков
В ряде городов Сербии в среду вечером прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:38
сербия
косово
белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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сербия, косово, белград (город), в мире

В Сербии по нескольким городам прокатилась волна беспорядков

02:04 09.07.2020 (обновлено: 03:38 09.07.2020)
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 9 июл — РИА Новости. В ряде городов Сербии в среду вечером прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов, передают сербские СМИ.
Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространения коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали редакционную политику национального телерадиосервиса, который якобы необъективно освещает действия оппозиции и протесты. Некоторые демонстранты пели национальные песни и требовали от властей защитить Косово.
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
00:38
В Белграде на протестах ранили десять полицейских
В Нови-Саде в протестном митинге приняли участие несколько тысяч демонстрантов, представляющих в том числе и левые, и крайне правые политические течения. При этом хулиганы из числа протестующих разбили стекла в офисе СПП, вынесли оттуда мебель и подожгли ее перед входом, а также атаковали камнями, "коктейлями Молотова" и пиротехникой здание городской управы, разбили дверь на входе в офис регионального Радио-телевидения Воеводины.
В ходе акции нападению подверглась и съемочная группа национального телеканала РТС, злоумышленники уничтожили камеру и повредили руку оператору. Сотрудники жандармерии рассеяли протестующих и перекрыли кордонами центр Нови-Сада, после чего ситуация успокоилась.
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
Вчера, 22:25
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
В Нише демонстранты закидали камнями и фруктами офис СПП и также напали на сотрудников телеканала РТС, разбив камеру съемочной группы и ранив в голову оператора.
В Крагуеваце вечером примерно полторы тысячи протестующих выступили перед зданием городской управы. Акция поначалу носила мирный характер, после 22.00 (23.00 мск) хулиганы камнями разбили окна на первом этаже местного полицейского участка и закинули в помещение фальшфейеры. Силы правопорядка рассеяли толпу с использованием слезоточивого газа.
О количестве пострадавших и задержанных в этих акциях не сообщается. Сербское МВД на данный момент обнародовало сведения только о ранении десяти полицейских в ходе беспорядков в Белграде.
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
Вчера, 23:57
В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
2025104353
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СербияКосовоБелград (город)В мире
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