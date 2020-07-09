В Татарстане проверят обстоятельства пожара на "Казаньнефтепродукте"

"Прокуратурой совместно с ГУМЧС России по Татарстану в рамках надзорных мероприятий будут выяснены причины возникшего пожара … обстоятельства, способствовавшие происшествию, а так же соблюдение ответственными лицами законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации объекта", - говорится в сообщении.