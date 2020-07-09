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В Татарстане проверят обстоятельства пожара на "Казаньнефтепродукте"
Прокуратура Татарстана выяснит причины возникшего в среду вечером пожара на территории компании "Казаньнефтепродукт" и при наличии оснований примет меры... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Татарстане проверят обстоятельства пожара на "Казаньнефтепродукте"

02:01 09.07.2020 (обновлено: 03:32 09.07.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Татарстана выяснит причины возникшего в среду вечером пожара на территории компании "Казаньнефтепродукт" и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, сообщает надзорное ведомство.
По информации регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре в складском помещении филиала "Казаньнефтепродукта" ОАО ХК "Татнефтепродукт" в столице Татарстана поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. К месту происшествия выехал пожарный поезд. Как сообщал главк МЧС, угрозы перехода огня на резервуары с нефтепродуктами нет.
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"Прокуратурой совместно с ГУМЧС России по Татарстану в рамках надзорных мероприятий будут выяснены причины возникшего пожара … обстоятельства, способствовавшие происшествию, а так же соблюдение ответственными лицами законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
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