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Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
Королевство Марокко частично возобновляет морское и авиационное сообщение с 14 июля, сообщается в совместном пресс-релизе МВД, МИД и ряда других министерств... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T01:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
марокко
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, марокко, в мире

Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля

01:45 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
Мечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 9 июл – РИА Новости. Королевство Марокко частично возобновляет морское и авиационное сообщение с 14 июля, сообщается в совместном пресс-релизе МВД, МИД и ряда других министерств страны.
Марокко с 15 марта полностью приостановило международное авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.
"Граждане Марокко и иностранцы смогут въехать в Марокко, начиная с полуночи 14 июля, через морские и воздушные пункты въезда. Национальная авиакомпания организует достаточное количество рейсов для успешной реализации этого процесса", - сообщается в заявлении, цитируемом агентством MAP.
Для посадки на рейс гражданам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, которому не менее 48 часов, а также пройти серологический тест на коронавирус. Морским путем в королевство можно будет попасть только на паромах, которые отправятся из французского порта Сет и итальянского порта Генуя в Марокко, для поездки также нужно предоставить результаты ПЦР-теста. По словам источника, тест может быть также проведен во время поездки.
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"Живущие за границей марокканцы и проживающие в королевстве иностранцы также смогут покинуть Марокко теми же средствами – самолетами и паромами", - отметил источник.
По данным минздрава Марокко, в стране зафиксированы более 14,7 тысячи случаев коронавируса, выздоровели 11,3 тысячи человек, скончались 242 пациента.
Власти Марокко ранее продлили до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения, введенный для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МароккоВ мире
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