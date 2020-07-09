В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы

"Несмотря на предпринятые усилия, дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу. Люди не пострадали... Всего эвакуированы 52 человека, из них 7 детей", — говорится в сообщении администрации в Instagram .

"В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух ветхих частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные) и одного сарая. По состоянию на 22.00 уровень воды на территории подтопленного участка составляет до 15 сантиметров. Угроза дальнейшего подтопления отсутствует. Погибших и пострадавших нет", — сказали в МЧС.