В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В подмосковной Рузе после прорыва дамбы эвакуировали более 50 человек, люди не пострадали, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
"Несмотря на предпринятые усилия, дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу. Люди не пострадали... Всего эвакуированы 52 человека, из них 7 детей", — говорится в сообщении администрации в Instagram.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, из-за засора водо-проходной трубы под технической насыпью заполнился водой овраг по верхнему течению Городянки. Это произошло во время работ по прокладке обводного канала.
"В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух ветхих частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные) и одного сарая. По состоянию на 22.00 уровень воды на территории подтопленного участка составляет до 15 сантиметров. Угроза дальнейшего подтопления отсутствует. Погибших и пострадавших нет", — сказали в МЧС.