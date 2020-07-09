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В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
В подмосковной Рузе после прорыва дамбы эвакуировали более 50 человек, люди не пострадали, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T01:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
руза
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), руза, происшествия

В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы

01:22 09.07.2020 (обновлено: 01:45 09.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобиль МЧС
Автомобиль МЧС
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В подмосковной Рузе после прорыва дамбы эвакуировали более 50 человек, люди не пострадали, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"Несмотря на предпринятые усилия, дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу. Люди не пострадали... Всего эвакуированы 52 человека, из них 7 детей", — говорится в сообщении администрации в Instagram.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, из-за засора водо-проходной трубы под технической насыпью заполнился водой овраг по верхнему течению Городянки. Это произошло во время работ по прокладке обводного канала.
"В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух ветхих частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные) и одного сарая. По состоянию на 22.00 уровень воды на территории подтопленного участка составляет до 15 сантиметров. Угроза дальнейшего подтопления отсутствует. Погибших и пострадавших нет", — сказали в МЧС.
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01792510
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)РузаПроисшествия
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