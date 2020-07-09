В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции

Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

© AP Photo / Matt Rourke Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Американская компания Gilead Sciences объявила о начале испытаний, в ходе которых противовирусный препарат "Ремдесивир" — на него делают ставку в борьбе с COVID-19 — будут вводить с применением ингаляции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала "Ремдесивир" пока единственным обнадеживающим антивирусным лекарством против коронавируса нового типа.

Компания утверждает, что ей удалось получить "многообещающую информацию" во время испытания внутривенного введения лекарства, после чего "стало понятно, что необходимы усилия для исследования потенциала препарата в амбулаторных условиях".

"Значительные исследовательские усилия были предприняты для того, чтобы доставить "Ремдесивир" в ингаляционном, распыленном виде. Мы рады объявить о начале первой фазы клинического испытания для оценки безопасности, переносимости и фармакокинетики клинического ингаляционного раствора "Ремдесивира" на здоровых добровольцах", — отмечается в заявлении.

Противовирусный препарат "Ремдесивир" в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.