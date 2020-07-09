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https://ria.ru/20200709/1574086490.html
В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
Американская компания Gilead Sciences объявила о начале испытаний, в ходе которых противовирусный препарат "Ремдесивир" — на него делают ставку в борьбе с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T01:09
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции

01:00 09.07.2020 (обновлено: 01:09 09.07.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Американская компания Gilead Sciences объявила о начале испытаний, в ходе которых противовирусный препарат "Ремдесивир" — на него делают ставку в борьбе с COVID-19 — будут вводить с применением ингаляции.
Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала "Ремдесивир" пока единственным обнадеживающим антивирусным лекарством против коронавируса нового типа.
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Компания утверждает, что ей удалось получить "многообещающую информацию" во время испытания внутривенного введения лекарства, после чего "стало понятно, что необходимы усилия для исследования потенциала препарата в амбулаторных условиях".
"Значительные исследовательские усилия были предприняты для того, чтобы доставить "Ремдесивир" в ингаляционном, распыленном виде. Мы рады объявить о начале первой фазы клинического испытания для оценки безопасности, переносимости и фармакокинетики клинического ингаляционного раствора "Ремдесивира" на здоровых добровольцах", — отмечается в заявлении.
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Противовирусный препарат "Ремдесивир" в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания коронавирусной инфекцией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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