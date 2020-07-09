В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек

Согласно информации минздрава, за последние сутки в Бразилии зафиксирован 44 571 новый случай заражения коронавирусом, скончались еще 1223 человека.

Общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 713 160, умерли 67 964 пациента с COVID-19. По данным министерства, выздоровел 1 020 901 человек.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.