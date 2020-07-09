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В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:58
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек

00:58 09.07.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно информации минздрава, за последние сутки в Бразилии зафиксирован 44 571 новый случай заражения коронавирусом, скончались еще 1223 человека.
Общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 713 160, умерли 67 964 пациента с COVID-19. По данным министерства, выздоровел 1 020 901 человек.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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