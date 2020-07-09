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Шеф-повар назвал альтернативу окрошке
Летом горячие супы отходят на второй план, а им на смену приходят легкие, сочные и свежие блюда. Какие супы приготовить в жаркое время года, рассказал в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
общество

Шеф-повар назвал альтернативу окрошке

05:04 09.07.2020
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© Фото : Анна ЛюдковскаяХолодный томатный суп с ржаным хлебом
Холодный томатный суп с ржаным хлебом
© Фото : Анна Людковская
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Летом горячие супы отходят на второй план, а им на смену приходят легкие, сочные и свежие блюда. Какие супы приготовить в жаркое время года, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, автор программы "Ели у Емели" Василий Емельяненко.
Кроме популярной окрошки, существует широкий спектр холодных супов, рассказал Василий Емельяненко. Для такого супа можно использовать различные основы и разное наполнение, поделился шеф-повар в интервью радио Sputnik.
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"Гаспачо – это, по сути, тоже окрошка, просто другая жидкость, наполнение. Можно использовать томаты разных цветов, можно варьировать наполнение – гаспачо с крабом, с авокадо, на сырной основе. Можно брать за основу огуречный фреш, делать огуречное гаспачо. Можно мешать фрукты с овощами: например, если вы берете томаты, к ним хорошо подходит вишня, черешня и клубника. Если вы берете огурец, можно использовать сельдерей, шпинат", – сказал шеф-повар.
Если брать старорусскую кухню, можно приготовить ботвинью.
"Ботвинья – серьезная альтернатива супам. Делается на основе белого кислого кваса или рассола от квашеной капусты. Добавляется отварная картошка и много разной зеленой ботвы – лебеда, сныть, крапива, свекольные листья", – сказал Василий Емельяненко.
Можно приготовить сладкие десертные супы на основе любых фруктов, взбитых в блендере, или фреша.
"Можете сделать клубничный суп, налить в тарелку и набросать туда жареные персики, жареные абрикосы, закисленные абрикосы, слегка подмаринованные, черешню. Клубнику варить не рекомендуется, она потеряет свой яркий аромат. Персик будет держать консистенцию супа и без варки. А если вы берете вишню, там много шкурок, хорошо было бы 50% вишни поварить с сахаром, а 50% оставить свежей, и тогда после взбития останутся и вкус, и консистенция", – поделился с радио Sputnik Василий Емельяненко.
19340127
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