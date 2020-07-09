Шеф-повар назвал альтернативу окрошке

"Гаспачо – это, по сути, тоже окрошка, просто другая жидкость, наполнение. Можно использовать томаты разных цветов, можно варьировать наполнение – гаспачо с крабом, с авокадо, на сырной основе. Можно брать за основу огуречный фреш, делать огуречное гаспачо. Можно мешать фрукты с овощами: например, если вы берете томаты, к ним хорошо подходит вишня, черешня и клубника. Если вы берете огурец, можно использовать сельдерей, шпинат", – сказал шеф-повар.