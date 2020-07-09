https://ria.ru/20200709/1574086170.html
Эксперт рассказал, как не потерять деньги при покупках онлайн
Чтобы не потерять свои деньги, совершая покупки онлайн, необходимо все приобретения делать у крупных известных магазинов или производителей. Также не стоит... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:39
2020-07-09T03:39
общество
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Чтобы не потерять свои деньги, совершая покупки онлайн, необходимо все приобретения делать у крупных известных магазинов или производителей. Также не стоит доверять заверениям некоторых онлайн-продавцов, о том, что возврат или обмен товара невозможен, рассказал агентству "Прайм
" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
Сейчас достаточно много мошенников создают сайты магазинов с целью получения денег с покупателей (которые в результате остаются и без покупок, и без средств). Прежде чем оплатить покупки, стоит внимательно почитать отзывы клиентов, а также поинтересоваться, есть ли офис у такого магазина и контакты, куда можно обратиться с претензией, добавил он.
По мнению эксперта, покупателя должно насторожить предложение магазина сделать перевод частному лицу – все магазины, в том числе онлайн-площадки, обязаны проводить все платежи от клиентов через кассу, а покупателю высылать чек на электронную почту.
Также нужно следить, чтобы все операции со вводом номера и CVV/CVC-кода карты осуществлялись при защищенном соединении — когда адрес сайта меняется с обычного соединения http на защищенное https. И ни в коем случае нельзя вводить PIN-код карты — его могут требовать только мошенники, предупредил Мясоедов.