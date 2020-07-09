https://ria.ru/20200709/1574086139.html
В Белграде на протестах ранили десять полицейских
Десять полицейских ранены в беспорядках на улицах Белграда, вызванных недовольством новыми ограничительными мерами, которые ввело сербское правительство из-за... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:38
2020-07-09T00:38
небойша стефанович
сербия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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небойша стефанович, сербия, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости.
Десять полицейских ранены в беспорядках на улицах Белграда
, вызванных недовольством новыми ограничительными мерами, которые ввело сербское правительство из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава МВД Небойша Стефанович
.
Группы протестующих, недовольных нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей, рассеяны по множеству небольших улиц Белграда неподалеку от здания парламента страны, где ранее прошли главные выступления, и вблизи площади Республики.
По словам министра, протест был связан не с мерами против коронавируса, но с "попыткой захватить власть без выборов и поддержки народа".
"При беспорядках пострадали 10 полицейских, причём у одного сломаны обе ноги. Это травмы он получил, когда его столкнули и толкали вниз по лестнице", - заявил Стефанович на ночном брифинге в МВД.
Он выразил возмущение волной насилия по отношению к полицейским и удовлетворение терпением сотрудников МВД.
Министр заявил, что организаторы такого насилия не станут сильнее государства и подчеркнул, что правоохранительные органы установили полный контроль над городом.
Акция перед зданием Скупщины (парламента) началась в среду днем и поначалу носила мирных характер.