https://ria.ru/20200709/1574086109.html
В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
Жильцов подъезда одного из домов в Южно-Сахалинске в четверг эвакуировали из-за взрыва в подвале баллона с кислородом, есть один пострадавший, информирует... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:32
2020-07-09T00:32
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл – РИА Новости.
Жильцов подъезда одного из домов в Южно-Сахалинске
в четверг эвакуировали из-за взрыва в подвале баллона с кислородом, есть один пострадавший, информирует региональный главк МЧС
.
"Сегодня ночью поступило сообщение, что в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича произошел взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания, в результате чего произошло частичное разрушение межэтажного перекрытия между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже", - сообщили в ведомстве, отметив, что из первого подъезда эвакуировали 10 человек, одного пострадавшего передали врачам скорой помощи.
По информации властей региона, пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с ожогами 80% тела, он находится без сознания. В свою очередь администрация области сообщает об эвакуации из подъезда в связи с инцидентом 23 человек, из них три ребёнка, четыре человека пенсионного возраста. Уточняется, что всего в пятиэтажном доме 1965 года постройки проживает 186 человек, а из 20 квартир первого подъезда на момент происшествия были заселены 12. Как отмечается, при осмотре подвала и пострадавшей квартиры обнаружены баллон с пропаном и баллон с кислородом - их передали на ответственное хранение в "Межрайгаз".
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что определением ущерба и возможности проживания в пострадавшем подъезде займется комиссия от администрации Южно-Сахалинска. Эвакуированных жильцов дома разместят в пункте временного размещения "Ласточка".
По информации спасателей, в работах были задействованы 20 человек и 3 единицы техники.