Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574086109.html
В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
Жильцов подъезда одного из домов в Южно-Сахалинске в четверг эвакуировали из-за взрыва в подвале баллона с кислородом, есть один пострадавший, информирует... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:32
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155277/83/1552778382_0:139:3072:1867_1400x0_80_0_0_2d8d2f8f9c0c1904e49f1af60e7e16e6.jpg
https://ria.ru/20200629/1573630457.html
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155277/83/1552778382_0:139:3072:1867_1400x0_80_0_0_2d8d2f8f9c0c1904e49f1af60e7e16e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155277/83/1552778382_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_ad0eceaa1532c7f482495874ce8c2dff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778382_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_b3af7969f3e8db8fb56f0f6c8c4342a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом

00:32 09.07.2020
4055
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл – РИА Новости. Жильцов подъезда одного из домов в Южно-Сахалинске в четверг эвакуировали из-за взрыва в подвале баллона с кислородом, есть один пострадавший, информирует региональный главк МЧС.
"Сегодня ночью поступило сообщение, что в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича произошел взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания, в результате чего произошло частичное разрушение межэтажного перекрытия между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже", - сообщили в ведомстве, отметив, что из первого подъезда эвакуировали 10 человек, одного пострадавшего передали врачам скорой помощи.
По информации властей региона, пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с ожогами 80% тела, он находится без сознания. В свою очередь администрация области сообщает об эвакуации из подъезда в связи с инцидентом 23 человек, из них три ребёнка, четыре человека пенсионного возраста. Уточняется, что всего в пятиэтажном доме 1965 года постройки проживает 186 человек, а из 20 квартир первого подъезда на момент происшествия были заселены 12. Как отмечается, при осмотре подвала и пострадавшей квартиры обнаружены баллон с пропаном и баллон с кислородом - их передали на ответственное хранение в "Межрайгаз".
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что определением ущерба и возможности проживания в пострадавшем подъезде займется комиссия от администрации Южно-Сахалинска. Эвакуированных жильцов дома разместят в пункте временного размещения "Ласточка".
По информации спасателей, в работах были задействованы 20 человек и 3 единицы техники.
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
29 июня, 15:07
В экстренных службах рассказали о разрушениях из-за взрыва газа в Москве
000130
Обсудить 0
СахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники пожарной службы во время учений подразделений МЧС РФ
В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
Вид на Ереван
ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
Сотрудник МЧС России
В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
В Белграде на протестах ранили десять полицейских
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
Анатолий Антонов
Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
Ансамбль Новодевичьего монастыря
СП проверила реконструкцию инженерных сетей в Новодевичьем монастыре
Автомобиль МЧС
В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Сотрудник пожарной службы
Пожар в здании "Казаньнефтепродукта" локализовали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
08:04Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
07:58Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
07:53На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
07:50В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
07:49В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
07:49Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
07:48Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
07:46Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
07:44В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
07:43В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
07:41В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
07:39В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
07:39Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
07:39В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
07:37В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
07:36В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19
07:34Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
07:26ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России
07:22В Японии объявили эвакуацию для 230 тысяч человек, сообщает СМИ
Лента новостейМолния