В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом

"Сегодня ночью поступило сообщение, что в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича произошел взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания, в результате чего произошло частичное разрушение межэтажного перекрытия между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже", - сообщили в ведомстве, отметив, что из первого подъезда эвакуировали 10 человек, одного пострадавшего передали врачам скорой помощи.

По информации властей региона, пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с ожогами 80% тела, он находится без сознания. В свою очередь администрация области сообщает об эвакуации из подъезда в связи с инцидентом 23 человек, из них три ребёнка, четыре человека пенсионного возраста. Уточняется, что всего в пятиэтажном доме 1965 года постройки проживает 186 человек, а из 20 квартир первого подъезда на момент происшествия были заселены 12. Как отмечается, при осмотре подвала и пострадавшей квартиры обнаружены баллон с пропаном и баллон с кислородом - их передали на ответственное хранение в "Межрайгаз".