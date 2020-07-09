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В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
Два дома смыло водой, почти 30 приусадебных участков подтопило в подмосковной Рузе во время прокладки обводного канала, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:30
московская область (подмосковье)
руза
происшествия
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московская область (подмосковье)
руза
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), руза, происшествия

В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала

00:30 09.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два дома смыло водой, почти 30 приусадебных участков подтопило в подмосковной Рузе во время прокладки обводного канала, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Московская область, городской округ Руза, улица Полевая. При прокладке обводного канала произошел подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза. В результате подтоплено 29 приусадебных участков с 29 частными домами", - сказал собеседник.
Он добавил, что смыло два ветхих деревянных частных дома. Пострадавших нет.
Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
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Московская область (Подмосковье)РузаПроисшествия
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