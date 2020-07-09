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В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
Пожарный поезд привлекли к тушению пожара в административном здании и пустом ангаре компании "Казаньнефтепродукт", угрозы распространения огня на резервуары с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T01:08
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"

00:27 09.07.2020 (обновлено: 01:08 09.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы во время учений подразделений МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы во время учений подразделений МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
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КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Пожарный поезд привлекли к тушению пожара в административном здании и пустом ангаре компании "Казаньнефтепродукт", угрозы распространения огня на резервуары с нефтепродуктами нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в складском помещении филиала "Казаньнефтепродукта" ОАО ХК "Татнефтепродукт" в Казани поступило в 22.10 среды. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара 10 на 30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
"В 23.24 к месту выехал пожарный поезд. Угрозы перехода огня на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 метрах от места пожара", - говорится в сообщении.
Тушение пожара на газораспределительной станции в Казани
13 июня, 00:45
В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
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Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
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