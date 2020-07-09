В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"

КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Пожарный поезд привлекли к тушению пожара в административном здании и пустом ангаре компании "Казаньнефтепродукт", угрозы распространения огня на резервуары с нефтепродуктами нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

"В 23.24 к месту выехал пожарный поезд. Угрозы перехода огня на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 метрах от места пожара", - говорится в сообщении.