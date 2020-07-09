https://ria.ru/20200709/1574085999.html
В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
Пожарный поезд привлекли к тушению пожара в административном здании и пустом ангаре компании "Казаньнефтепродукт", угрозы распространения огня на резервуары с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:27
2020-07-09T01:08
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151897/39/1518973996_0:352:2986:2032_1400x0_80_0_0_58d04b5c5523714f600acad70a314c07.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), казань, происшествия